Obligatoryjna zapłata w mechanizmie podzielonej płatności

Z początkiem listopada 2019 r. zarówno podatnicy VAT czynni jak i zwolnieni (podmiotowo oraz przedmiotowo) mają obowiązek stosować mechanizm podzielonej płatności przy dokonywaniu niektórych zapłat za otrzymane faktury.

Podatnicy, którzy dokonują dostaw bądź nabyć towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT są zobowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy tudzież imienny rachunek w SKOK w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzony w walucie polskiej, do którego jest utworzone subkonto z rachunkiem VAT

kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności; kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto; numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność; numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Kupujesz stal, złom, sprzęt komputerowy, wyroby węglowe, paliwa, usługi budowlane na potrzeby firmy? Pamiętaj, że od listopada 2019 r. faktury za powyższe należy regulować w ramach split payment. Jest tak nawet wówczas, gdy korzystasz ze zwolnienia z podatku VAT. To z kolei obliguje Cię do posiadania firmowego rachunku bankowego.

kwotę odpowiadającą wartości podatku – na rachunek VAT sprzedawcy

pozostałą kwotę – na rachunek rozliczeniowy lub rachunek w SKOK.

Zapłata kartą płatniczą

Chodzi o sytuacje, w których przedmiotem transakcji są towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (tj. przede wszystkim objęte do tej pory odpowiedzialnością solidarną oraz mechanizmem http://www.podatki.egospodarka.pl/159195,Odwrotne-obciazenie-spozniona-faktura-nie-wplywa-na-rozliczenie-VAT,1,69,1.html odwrotnego obciążenia> oraz kilka nowych), gdy wartość faktury przekracza (brutto) 15.000 zł.Jak dokonać zapłaty w ramach podzielonej płatności? W tym celu należy wypełnić komunikat przelewu udostępniony przez bank lub SKOK, w którym wykazuje się:Zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności można dokonywać też zbiorczo. W takim przypadku zapłata obejmie faktury wystawione przez jednego sprzedawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. Wówczas to komunikat przelewuNa podstawie tak sporządzonego komunikatu przelewu bank bądź SKOK podatnika przekazuje na właściwe konta:Jeżeli dana faktura dokumentuje zarówno sprzedaż towarów i usług objętych podzieloną płatnością jak i sprzedaż towarów i usług pozostałych, w mechanizmie podzielonej płatności należy obowiązkowo uregulować co najmniej zapłatę odnoszą się do towarów i usług objętych podzieloną płatnością. Pozostała zapłata może zostać uregulowana w inny sposób, w tym dobrowolnie także w mechanizmie podzielonej płatności (oczywiście gdy wartość faktury przekracza limit 15.000 zł).Mechanizm podzielonej płatności przy dokonywaniu zapłat muszą stosować zarówno podatnicy VAT czynni jak i korzystający ze zwolnienia.Niestety nowe przepisy w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności nie przewidują możliwości dokonywania zapłat w tym systemie w stosunku innych aniżeli przelew zapłat, czyli chociażby za pomocą karty płatniczej (zarówno w odniesieniu do dobrowolnego jak i obowiązkowego split payment ). Technicznie nie jest tutaj bowiem możliwe wypełnienie komunikatu przelewu niezbędnego przy tego typu zapłacie.