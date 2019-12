Likwidacja zakupionego budynku w kosztach podatkowych

Wartość zakupionego budynku magazynowego zaliczonego do środków trwałych w budowie, w związku z podjęciem przez niego decyzji o rezygnacji z jego remontu i modernizacji przed oddaniem go do używania i jego wyburzeniem, stanowi wydatek, który można jednorazowo zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie jego likwidacji - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.12.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.413.2019.1.JG.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Zixp@ck - Fotolia.com Jak ująć w kosztach likwidację budynku? Zakupiony budynek nienadający się do użytku z uwagi na zły stan techniczny, nie spełnia definicji środka trwałego. W przypadku jego wyburzenia i postawienie w to miejsce nowej hali, wartość zakupionego budynku może zostać odniesiona bezpośrednio w koszty podatkowe. Nie trzeba jej doliczać do wartości początkowej nowej hali.

W 2015 r. wnioskodawca zakupił grunt, na którym znajdował się m.in. budynek magazynowy. Z uwagi na swój zły stan techniczny jednakże budynek ten nie nadawał się do użytku i został ujęty jako środek trwały w budowie . Pierwotnie wnioskodawca zamierzał przeprowadzić remont budynku, po czym go wynająć. Uszkodzenia budynku okazały się jednak na tyle duże, że z ekonomicznego punktu widzenia rozsądniejszym rozwiązaniem jest wyburzenie obecnej konstrukcji i postawienie w jej miejsce nowej hali magazynowej.Wnioskodawca zadał pytanie, czy wartość wyburzonego budynku (inwestycji w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) może zostać zaliczona jednorazowo bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie likwidacji czy też należy uznać ją za element składowy wartości początkowej nowo powstającego środka trwałego (hali produkcyjnej) i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pośrednio poprzez naliczane od tej wartości odpisy amortyzacyjne ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów