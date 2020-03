Odliczenie ulgi na krew w PIT 2019

Dzięki tzw. uldze na krew honorowi dawcy krwi mogą zapłacić mniejszy podatek. Darowizna krwi i osocza zmniejsza bowiem podstawę opodatkowania PIT-em. Niestety mimo, że krew jest bezcenna, dla fiskusa jej wartość nie jest zbyt dużo.

Limity ilościowe

Cena krwi

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Ulga na krew czyli darowizny w PIT za 2019 r. Ulga na krew to potoczna nazwa odliczenia w rocznym PIT darowizn z tytułu krwiodawstwa. Mimo że krew jest bezcenna, honorowi dawcy krwi zbyt wiele na podatku nie zaoszczędzą. Dodatkowo wartość takich darowizn podlegająca odliczeniu uzależniona jest od uzyskiwanych przychodów/dochodów.

Ulga na krew jest odliczeniem od dochodu. Nie obniża ona podatku w skali 1:1. O podane wyżej wartości zmniejsza się podstawa opodatkowania, od której następnie jest liczony podatek.

1 152,32 zł w przypadku mężczyzn i 1 040 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 32%

648,18 zł w przypadku mężczyzn i 627,12 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 18%

108,03 zł w przypadku mężczyzn i 104,52 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 3% (stawkę tę stosują ryczałtowcy w np. do handlu). Faktyczna oszczędność na podatku z tytułu ulgi na krew uzależniona jest od ilości oddanej krwi i osocza oraz stawki podatku, wg której rozlicza się podatnik. Dla przykładu maksymalne obniżenie podatku przy różnych stawkach podatkowych kształtuje się następująco:

Ważne dochody/przychody darczyńcy

W związku z powyższym, aby mężczyzna mógł w pełni rozliczyć ulgę na krew w kwocie 3 601 zł, musi uzyskać dochód na poziomie 60 017 zł, zaś kobieta aby odliczyć od dochodu 3 484 zł, musi posiadać ów dochód na poziomie 58 067 zł.

Trzeba być honorowym dawcą krwi

Jakie dokumenty?

osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Bezwzględnie nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:

Rozliczenie ulgi

Zdrowie podatników przede wszystkim – nawet honorowych dawców krwi. Dlatego wprowadzono ustawowe limity krwi oraz jej składników, jakie dana osoba może oddać w ciągu roku.W rezultacie kobieta może w ciągu jednego roku oddać maksymalnie 1,8 litra krwi, zaś mężczyzna 2,7 litra krwi.To jednak nie wszystko. Oddawać można bowiem także osocze. Tutaj limit jest jeden dla kobiet i mężczyzn, a wynosi on 25 litrów na rok. Nadto osocze można oddawać dużo częściej, bo co 2 tygodniowe, nie więcej niż 650 ml za jednym razem. Oddawanie krwi nie koliduje przy tym z oddawaniem osocza. Dzięki temu osoba, która oddała krew, nie musi czekać 8 miesięcy, aby oddać także osocze.Jak nietrudno policzyć, maksymalnie w ciągu roku mężczyzna może oddać 27,7 litra krwi i osocza, a w kobieta 26,8 litra krwi oraz osocza. Ile jednak wyniesie samo odliczenie w PIT?W podatku dochodowym nie odlicza się samej krwi czy osocza, a przysługującego za nie ekwiwalentu. Powyższe trzeba zatem przeliczyć na pieniądze. Dla celów podatkowych krew oraz osocze są warte tyle samo,, mimo że w praktyce wysokość ekwiwalentu jest różna w zależności od tego, co konkretnie jest oddawane.Maksymalne odliczenie z tytułu ulgi na krew rocznym PIT dla mężczyzny z tego tytułu wyniesie zatem 3 601 zł, zaś dla kobiet 3 484 zł (gdzie wartość samego osocza to 3 250 zł, reszta to krew).Jeżeli zdecydujemy się jedynie na oddawanie krwi, to mężczyzna odliczy w swoim PIT jedynie 351 zł, a kobieta zaledwie 254 zł (o ile oddadzą maksymalne dopuszczalne limity krwi). Nie są to zatem porażające wartości.Ile zatem faktycznie możemy zaoszczędzić na podatku dzięki uldze na krew? W naszym portfelu pozostanie wartość oddanej krwi i osocza pomnożona przez stosowaną stawkę podatku, a ta może być bardzo różna (od 2% do aż 32%).Wartość przekazanych darowizn, wśród których znalazła się darowana krew, podlegających odliczeniu od dochodu jest limitowana. Maksymalna wartość przekazanych darowizn nie może przekroczyć limitu w wysokości 6% dochodu wykazanego w rocznym PIT (przychodu w przypadku ryczałtowców). Limit ten obejmuje trzy różne grupy darowizn, którymi oprócz krwi są także: darowizny przekazane na cele kultu religijnego oraz darowizny przekazane uprawnionym instytucjom na cele pożytku publicznego (czego nie należy mylić z przekazaniem 1% podatku należnego na rzecz wybranej OPP).Ulga na krew przysługuje tylko takiemu podatnikowi, który posiada tytuł honorowego dawcy krwi. Kto to taki? Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi tytuł taki przysługuje każdej osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.Warto też dodać, iż wspomniana ustawa posługuje się także tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Honorowego dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu, które są zarezerwowane dla osób oddających bezpłatnie pewne określone ilości krwi. Oczywiście tacy darczyńcy również mają prawo do skorzystania z ulgi na krew.Odliczeniu w ramach ulgi na krew podlega jedynie krew przekazana wybranym organizacjom, co musi być odpowiednio udokumentowane. Krew bądź osocze winny być przekazane jednostce organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. Wymaganym dokumentem potwierdzającym darowiznę jest zaświadczenie takiej jednostki o ilości oddanej bezpłatnie przez krwiodawcę krwi bądź jej osocza. Nie jest przy tym wymagane posiadanie oświadczenia o przyjęciu takiej darowizny przez odpowiednią stację krwiodawstwa. Ta nie musi także wskazywać wartości ekwiwalentu za krew (ale na ogół to robi).Ulgę na krew wykazuje się na formularzu PIT/O w części dotyczącej darowizn, gdzie obok wartości darowizn podawane są także dane dotyczące obdarowanego. Jej wartość następnie przenosi się do zeznania podstawowego: PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. Odliczenie nie obejmuje przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym czy kartą podatkową, chyba że oprócz przychodów w ten sposób opodatkowanych uzyskują także inne, podlegające wykazaniu na zeznaniach wymienionych wyżej.