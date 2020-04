Płatności kartą: biała lista VAT to nie split payment

15.000 zł - to obecnie niezwykle ważna wartość na tle podatków, tak dochodowych jak i VAT. Zapłaty za faktury przekraczające ten limit powinny bowiem następować na rachunek bankowy, a nie gotówką. Dodatkowo niekiedy obowiązkowe może być zastosowanie podzielonej płatności.

Kliknij, aby powiekszyć fot. fox17 - Fotolia Płatność kartą nie dla mechanizmu podzielonej płatności W drugiej połowie 2019 r. oraz z początkiem 2020 r. limit 15.000 zł nabrał dla przedsiębiorców nowego znaczenia. Faktury opiewające na wyższą wartość muszą bowiem być obowiązkowo regulowane na rachunek bankowy znany fiskusowi bądź w mechanizmie podzielonej płatności. Nadto kartą nie można regulować większych faktur, gdy ma do nich zastosowanie split payment.

Karty płatnicze

W rezultacie podatnik nie poniesie tutaj konsekwencji podatkowych, którymi od 1 stycznia 2020 r. jest brak prawa do zaliczenia wydatku opłaconego na konto spoza wykazu do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym (PIT lub CIT).

Mianowicie w przypadku faktur dokumentujących transakcje przekraczające ten limit, zapłata za nie winna nastąpić na rachunek bankowy zgłoszony fiskusowi, a znajdujący się na białej liście (nadmieńmy, że na liście tej znajdują się jedynie rachunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie ma tutaj kont prywatnych przedsiębiorców).W przypadku natomiast towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy wartość faktury dokumentującej takie czynności przekracza wskazany limit, jej uregulowanie winno nastąpić w mechanizmie podzielonej płatności.W opublikowanych na stronie www.podatki.gov.pl wyjaśnieniach resort finansów tłumaczy, żepłatności kartami nie są uznawane za „płatności dokonywane przelewem”, a co za tym idzie – nie są objęte przepisami dotyczącymi wykazu podatników VAT. Skoro nie jest to przelew, ale zlecenie płatnicze, czyli oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy, które zawiera polecenie wykonania transakcji płatniczej – to zapłacenie kartą lub pay-by-linkiem większych faktur (aniżeli 15.000 zł) nie będzie skutkować poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych (w tym utratą kosztów uzyskania przychodu).. Tutaj resort wyjaśniam, że MPP może być stosowany wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty. Nie ma więc zastosowania przy innych formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatnościach kartami płatniczymi, przekazach, wekslach, kompensatach, potrąceniach.W związku z tym zapłata np. kartą w sytuacji, w której wystąpi obowiązek zapłaty w MPP, będzie oznaczała brak wykonania tego obowiązku, co może wywołać negatywne konsekwencje podatkowe (np. pozbawienie kosztów uzyskania przychodu).