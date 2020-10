Sprzedaż utrwalacza fotograficznego poza mechanizmem podzielonej płatności

Sprzedaż utrwalacza fotograficznego w postaci stężonego roztworu przeznaczonego do użytku przemysłowego i zawodowego (PKWiU 20.59.12.0), nie rodzi obowiązku umieszczenia na fakturach jego sprzedaży wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.10.2020 r. nr 0114-KDIP1-1.4012.411.2020.2.IZ.

Przeczytaj także: Split payment: zwolnienie pieniędzy z rachunku VAT w 3 dni?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca handluje utrwalaczem fotograficznym w postaci stężonego roztworu przeznaczonego do użytku przemysłowego i zawodowego. Produkt taki nie jest tonerem bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych. Utrwalacz fotograficzny w postaci stężonego roztworu, przeznaczony do użytku przemysłowego i zawodowego, jest sprzedawany z symbolem CN 3707 90 20 00 według Nomenklatury Scalonej 2020, z symbolem 20.59.12.0 według klasyfikacji PKWiU 2008. Faktury dokumentujące sprzedaż utrwalacza (i innych towarów) mogą przekraczać wartość 15.000 zł. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim przypadku faktury te musi oznaczać adnotacją mechanizm podzielonej płatności ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów