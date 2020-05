Wycofanie z firmy i sprzedaż mieszkania w podatku dochodowym

Przesunięcie składnika majątku (mieszkania) z firmy do majątku prywatnego nie rodzi skutków w postaci powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Późniejsza sprzedaż tego mieszkania będzie natomiast traktowana jak rozporządzanie majątkiem prywatnym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 18.05.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.176.2020.1.AWO.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. BlueSkyImages - Fotolia.com Sprzedaż firmowego mieszkania jak z majątku prywatnego Wycofanie środka trwałego z firmy i przekazanie go do majątku prywatnego przedsiębiorcy, nie wywołuje żadnych skutków w podatku dochodowym. Jeżeli takim składnikiem majątku jest mieszkanie wykorzystywane w firmie, jego późniejsza sprzedaż będzie w PIT rozpatrywana jako sprzedaż majątku prywatnego. Nie wywoła zatem przychodu w firmie, a gdy będzie mieć miejsce po 5 latach od zakupu, w ogóle nie będzie opodatkowana.

Wnioskodawca zakupił 3 mieszkania : 9 lutego 2009 r., 9 maja 2011 r. i 31 maja 2011 r. Mieszkania były wykorzystywane w działalności gospodarczej i zaliczone do jej środków trwałych. W 2020 r. na podstawie protokołu wnioskodawca mieszkania wycofał z firmy i przekazał do majątku osobistego. Po tej czynności zainteresowany zamierza je sprzedać.Wnioskodawca zadał pytanie, czy przesunięcie mieszkań z majątku firmowego do majątku osobistego skutkuje powstaniem przychodu w PIT? Czy opodatkowana będzie późniejsza sprzedaż tych mieszkań? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów