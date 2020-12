Kiedy sprzedaż firmowej nieruchomości z podatkiem dochodowym?

Rozliczenie podatku od sprzedaży nieruchomości na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zależy od tego czy nieruchomość ta była wykorzystywana w działalności gospodarczej. Zdaniem organów podatkowych, wpisanie nieruchomości do ewidencji środków trwałych nie jest warunkiem rozpoznania przychodu z działalności gospodarczej.

Przepisu tego nie stosuje się jednak do przychodu z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą m.in.: budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, gruntu lub udziału w gruncie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Sprzedaż nieruchomości poza działalnością gospodarczą może niekiedy nie generować przychodu podatkowego (gdy następuje po upływie 5 lat od ich nabycia/wybudowania). Inaczej jest w przypadku nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej (z niewielkimi zastrzeżeniami w zakresie nieruchomości mieszkalnych). Tutaj przychód z firmy zawsze powstaje bez względu na to, czy nieruchomość trafiła do środków trwałych.

Warunki te, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o PDOF spełniają składniki majątku stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Sprzedając nieruchomość osoba fizyczna może rozpoznać przychód z jednego z dwóch źródeł: bądź jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o PDOF albo jako przychód z działalności gospodarczej, a o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 tej ustawy. Z tym pierwszym przypadkiem mamy do czynienia, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie. Innymi słowy, zbycie nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia lub wybudowania nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu.Inaczej jest, gdy nieruchomość jest wykorzystywana w działalności gospodarczej. Wówczas przychód ze zbycia stanowi przychód z działalności gospodarczej, chyba że między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, upłynęło 6 lat.Jak więc widać, możliwość opodatkowania nieruchomości jako przychodu z działalności zależeć będzie od dwóch czynników: wykorzystywania jej w działalności gospodarczej oraz jej statusu (mieszkalna czy użytkowa). W tym pierwszym zakresie przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PDOF wymaga, by składniki majątku były środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.To pytanie było przedmiotem niedawnej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawca nabył ponad 20 lat temu nieruchomość, w której do dziś prowadzi sklep z akcesoriami samochodowymi. Jednakże lokal nie został nigdy wprowadzony do ewidencji środków trwałych. W kosztach uzyskania przychodów nie były rozliczane żadne koszty związane z utrzymaniem tej nieruchomości. W związku z tym podatnik liczył na to, że przychód ze sprzedaży lokalu będzie rozliczony na zasadzie określonej w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOF i w efekcie wolny od podatku, a nie jako przychód z działalności gospodarczej.Organ wskazał jednak, że art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a tej ustawy odnosi się do przychodu z odpłatnego zbycia tych składników majątku,Innymi słowy, „podleganie ujęciu w ewidencji środków trwałych”, o którym mowa w przepisie, nie odnosi się do sytuacji faktycznego ujęcia składnika majątku w ewidencji, ale do spełnienia ustawowych warunków, od których to ujęcie zależy.Jeżeli nieruchomość spełnia te warunki, to przychód z jej zbycia jest przychodem z działalności gospodarczej niezależnie od tego, czy ujęto ją w ewidencji.Co więcej, zawiedzie też próba odwołania się do faktu niedokonywania odpisów amortyzacyjnych . Można próbować argumentować, że celem przepisu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF jest przypisanie do działalności gospodarczej przychodu ze zbycia tych składników, które wcześniej generowały dla podatnika koszt podatkowy w postaci odpisów amortyzacyjnych. Jeśli jednak odpisy nie były dokonywane, to przypisanie tego przychodu mija się z tym celem.Argument ten uznać należy jednak za chybiony, gdyż w tym samym ustępie art. 14, ustawodawca przewidział, że przychodem z działalności gospodarczej jest zbycie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 ustawy o PDOF nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Z tego wynika, że zasada, iż przychodem powinno być tylko to, co wcześniej mogło generować koszt, nie była celem ustawodawcy. Przemawia za tym dodatkowo zmiana brzmienia przepisu od stycznia 2015 r. W poprzedniej wersji przepis mówił o składnikach majątku „ujętych” w ewidencji środków trwałych, w nowym brzemieniu mowa jest o składnikach „podlegających ujęciu”. Ta z pozoru niewielka zmiana znaczeniowa wspiera wykładnię zaprezentowaną powyżej.Zgodna z powyższym stanowiskiem jest również linia orzecznicza sądów administracyjnych. Jak więc widać, rację należy w tym przypadku przyznać organom podatkowym. Niestety, brzmienie przepisów może wprowadzać podatników w błąd i narażać ich na negatywne konsekwencje podatkowe.