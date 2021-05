Sprzedaży mieszkania nie rozlicza się w ramach prowadzonej firmy

Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą m.in. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.05.2021 r. nr 0115-KDIT3.4011.211.2021.1.KR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Laurent Hamels - Fotolia.com Nawet sprzedaż firmowego mieszkania rozliczasz prywatnie Wykorzystywane w działalności mieszkanie, czy to jako siedziba firmy, czy też oddane w najem osobie trzeciej, może być uznane za środek trwały i amortyzowane. Późniejsza jego sprzedaż nie będzie jednak zaliczana do sprzedaży majątku firmowego a do majątku prywatnego. Podatku zatem może tutaj w ogóle nie być.

Wnioskodawca w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje należące do niego mieszkanie, które kupił z rynku wtórnego w 2010 r. pierwotnie na cele prywatne. Firmę zainteresowany posiada od sierpnia 2011 r. i od tego czasu mieszkanie służy prowadzonej firmie. Do października 2018 r. nie było ono uznane za środek trwały i amortyzowane, zaś koszty z nim związane (media, czynsz, odsetki od kredytu) były zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Od listopada 2018 r. mieszkanie było amortyzowane 10% stawką amortyzacji. W tym czasie było ono wynajmowane osobom trzecim w ramach prowadzonej firmy – do 31 stycznia 2021 r. Obecnie wnioskodawca zamierza sprzedać to mieszkanie . Zadał pytanie, czy sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem dochodowym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów