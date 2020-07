Sprzedaż alkoholu w restauracji wyklucza zwolnienie z VAT

W przypadku sprzedaży/oferowania do sprzedaży napojów alkoholowych nie jest istotne czy sprzedaż tego napoju (np. w kieliszku) nastąpi bez posiłku czy wraz z posiłkiem. Za każdym razem skutkuje ona utratą prawa do zwolnienia z VAT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 08.07.2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.143.2020.3.KP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Przedsiębiorca, którego roczna wartość sprzedaży nie przekracza 200.000 zł, co do zasady może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Uprawnienia tego zostali pozbawieni m.in. sprzedający towary akcyzowe, np. alkohol. Zdaniem fiskusa wyjątek ten dotyczy także restauracji, u których alkohol jest jednym z elementów większej usługi gastronomicznej/cateringowej.

Wnioskodawczyni prowadzi restaurację, w której świadczy usługi gastronomiczne usługi cateringowe oraz usługi podawania napojów. Jest czynnym podatnikiem VAT, ale jej obrót roczny nie przekracza 200.000 złCo do zasady wnioskodawczyni w ramach świadczonych usług podaje klientom przygotowane na miejscu w kuchni posiłki do konsumpcji na miejscu bądź na wynos, do których to czasami podawane są także napoje alkoholowe. Nie prowadzi ona jednak sprzedaży napojów alkoholowych bez posiłku – zawsze wchodzą one w skład usługi gastronomicznej/cateringowej.Zainteresowana zadała pytanie, czy może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT z uwagi na obroty? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: