Przychód z najmu: decydują zapisy umowy

Jeżeli w umowie będzie wskazany miesięczny okres rozliczeniowy najmu, to obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych powstaje na koniec przyjętego okresu rozliczeniowego, tj. na koniec każdego miesiąca w wysokości czynszu miesięcznego za dany miesiąc, nawet pomimo wcześniejszego otrzymania zaliczki - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.07.2020 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.192.2020.2.SK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka zawarła umowę najmu nieruchomości na czas określony od 18 maja 2020 r. do 31 maja 2027 r. bez możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia przez najemcę, ale pozostawiając sobie taką możliwość w wybranych sytuacjach (gdy najemca przestanie wywiązywać się ze swoich obowiązków).Miesięczny czynsz najmu wynosi 6.300 zł netto plus VAT, płatne z góry w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego za który czynsz przysługuje na podstawie faktury.Spółka będzie co miesiąc wystawiać faktury za czynsz oraz faktury za media wg zużycia. Usługa najmu będzie rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych. W dniu podpisania umowy najmu, zgodnie z zawartą umową, najemca wpłacił wynajmującemu zaliczką na poczet czynszu w wysokości 650.916 zł.Zadano pytanie, czy od otrzymanej zaliczki należy płacić podatek dochodowy ? Kiedy od najmu powstaje w tym podatku obowiązek podatkowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów