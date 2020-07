Wynajem mieszkania nie przeszkadza w skorzystaniu z ulgi mieszkaniowej

Fakt czasowego wynajmowania lokalu mieszkalnego i dopiero późniejszego zamieszkania w nim nie wykluczy możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej, w przypadku gdy mieszkanie nabyte zostanie w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawcy - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.07.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.297.2020.1.KR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. BlueSkyImages - Fotolia.com Ulga mieszkaniowa przy wynajmie mieszkania? Przepisy ulgi mieszkaniowej w PIT nie określają kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Nie ma w związku z tym przeszkód, aby mieszkanie takie najpierw zostało wynajęte, a dopiero potem służyło potrzebom mieszkaniowym jego właściciela.

W czerwcu 2018 r. wnioskodawca otrzymał dom w darowiźnie od swoich rodziców, który sprzedał w październiku 2018 r. Cena sprzedaży wyniosła 575 000 zł, niemniej 304 948,62 zł zostało automatycznie przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego , którym zbywana nieruchomość była obciążona, a zainteresowany fizycznie otrzymał jedynie 270 051,38 zł.W kwietniu 2019 r. wnioskodawca złożył zeznanie podatkowe PIT-39, w którym wykazał otrzymaną kwotę 270 051,38 zł oraz wskazał na zamiar przeznaczenia jej na własne cele mieszkaniowe. Następnie w lipcu 2019 r. dokonał korekty złożonej deklaracji i zrezygnował ze zwolnienia oraz zapłacił fiskusowi podatek wraz z odsetkami.W marcu 2020 r. ponownej zmianie uległ zamiar wykorzystania uzyskanych na sprzedaży pieniędzy. Wówczas to bowiem wnioskodawca nabył mieszkanie za kwotę 660 000 zł, z czego 168 000 zł pochodziło z pieniędzy otrzymanych ze sprzedaży domu w 2018 r.Nowe mieszkanie nadaje się do remontu i na ten cel ma zostać przeznaczone co najmniej 102 051,38 zł. W rezultacie na potrzeby mieszkaniowe zostanie wydatkowana cała kwota 270 051,28 zł.Nowe mieszkanie wnioskodawca nabył w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich oraz rodziny (żony i dzieci). Jednakże z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią koronawirusa , która dotknęła jego branży, przez pierwszych kilka lat rozważa on wynajem tego mieszkania i czerpanie zysków z najmu w celu ochrony bytu materialnego swojej rodziny, zamieszkując w tym czasie w mniejszym, tańszym i wynajmowanym mieszkaniu. Wynajem zakupionego mieszkania ma mieć charakter przejściowy.Wnioskodawca zadał pytanie, czy zakup oraz remont nabytego mieszkania w takim stanie faktycznym pozwoli mu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów