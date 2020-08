Wniesienie do majątku wspólnego, rozwód i sprzedaż nieruchomości w PIT

Zarówno darowizna do majątku wspólnego małżonków, jak i umowa rozszerzająca wspólność małżeńską majątkową - wywołuje takie same skutki na gruncie ustawy o PIT. Włączenie do majątku wspólnego nieruchomości lub prawa majątkowego wchodzącej uprzednio w skład majątku osobistego małżonka nie stanowi nabycia tej nieruchomości lub prawa. Datą nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego przez każdego z małżonków jest data nabycia przez tego małżonka, który tę nieruchomość lub prawo włączył do majątku wspólnego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 04.08.2020 r. nr 0115-KDIT1.4011.450.2020.1.AW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. aytuncoylum - Fotolia.com Podział i sprzedaż majątku wspólnego w podatku PIT Dla podatku dochodowego nie jest ważne to, kiedy małżonek wniósł do majątku wspólnego swoją nieruchomość, a kiedy ją nabył. To data tego nabycia będzie istotna dla drugiego małżonka przy określaniu, czy od sprzedaży takiego mieszkania trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy.

W 1997 r. ówczesna żona wnioskodawcy (M.T.) uzyskała prawo własności do lokalu mieszkalnego , które następnie w 19 stycznia 2018 r. umową darowizny darowała do ich majątku wspólnego małżeńskiego. W dniu 26 stycznia 2018 r. aktem notarialnym została podpisana przez Wnioskodawcę i M.T. umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej . Tego samego dnia małżonkowie zawarli w formie aktu notarialnego umowę o podział majątku wspólnego w taki sposób, że wskazane wyżej mieszkanie stało się wyłączną własnością wnioskodawcy w zamian za określoną spłatę. Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 2 lutego 2018 r. (uprawomocnienie w dniu 24 lutego 2018 r.) orzekł rozwód małżonków.Następnie 29 listopada 2019 r. wnioskodawca sprzedał mieszkanie otrzymane w wyniku podziału majątku wspólnego. Zainteresowany zadał pytanie, czy będzie z tytułu tej sprzedaży musiał zapłacić podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów