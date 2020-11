Kradzież towaru a prawo do odliczenia VAT

W sytuacji utraty towaru z przyczyn niezależnych od podatnika prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem utraconych towarów zostaje zachowane, a co za tym idzie nie ma podstaw do dokonywania korekt odliczonego podatku - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.11.2020 r. nr 0114-KDIP4-2.4012.479.2020.1.WH.

Przeczytaj także: Kradzież towarów nie wymaga korekty VAT-u?

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. nanantachoke - Fotolia.com Od skradzionego towaru można odliczyć VAT? Kradzież towaru skutkuje tym, że przedsiębiorca już go nie sprzeda. Czy w związku z tym będzie musiał skorygować VAT odliczony przy jego zakupie? Fiskus wskazuje, że to zależy od konkretnej sytuacji. Jeżeli utrata towaru nastąpiła z przyczyn niezależnych od podatnika, zachowuje on prawo do odliczenia tego podatku.

Wnioskodawca (spółka) prowadzi stacje paliw, na których sprzedaje paliwa, olej opałowy czy inne towary poza paliwowe i usługi dostępne w jego placówkach. W 2019 r. na jednej ze stacji paliw doszło do kradzieży paliwa oraz innych towarów handlowych przez osobę zobowiązaną do prowadzenia obsługi i pośrednictwa handlowego na podstawie umowy agencyjnej. Osoba ta miała założoną działalność gospodarczą, w ramach której realizowała zawartą umowę.W toku jednej ze standardowych inwentaryzacji kontrolnych stwierdzono znaczny niedobór paliwa. Sprawa została zgłoszona na policję, zapadł w niej także prawomocny wyrok sądowy. Sprawcę czynu oskarżono o to, że: „W okresie od 2 lipca 2018 roku do 1 lutego 2019 roku w (...), gmina (...), województwo (...), działając z góry powziętym zamiarem w krótkich odstępach czasu, będąc zatrudnionym na stacji paliw (…) na podstawie umowy agencyjnej, dokonał zaboru w celu przywłaszczenia pieniędzy w różnych kwotach wynikających z różnicy pomiędzy sprzedanymi paliwami a stanem faktycznym czym działał na szkodę (..) Sp. z o.o. z/s w (..) podając straty w łącznej kwocie 143.362,83 zł., tj. o przestępstwo z art. 278 par. 1 k.k. z zw. z art. 12 par. 1 k.k.”Zadano pytanie, czy spółka zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT od towarów, które zostały skradzione? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów