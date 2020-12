Zwrot wkładu mieszkaniowego z podatkiem dochodowym?

Kwota zwróconego zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego do wysokości uprzednio wniesionego wkładu do spółdzielni korzysta ze zwolnienia z opodatkowania PIT. Opodatkowana jest zaś nadwyżka pomiędzy kwotą zwróconego wkładu mieszkaniowego a nominalną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 08.12.2020 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.735.2020.2.AKU.

Przeczytaj także: Wkład mieszkaniowy: zwrot a podatek dochodowy

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Dnia 30 września 1991 r. wnioskodawczyni otrzymała przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i w mieszkaniu tym zamieszkała po wpłaceniu wkładu lokatorskiego w wysokości obowiązującej w tamtym okresie (7 666 600 zł). Do listopada 2019 r. uiszczała wszystkie opłaty mieszkaniowe. Następnie dnia 26 listopada 2019 r. jej córka opróżniła mieszkanie i zleciła administratorowi remont/dostosowanie mieszkania do obecnie obowiązującego prawa budowlanego. Koszt prac budowlanych pokryła wnioskodawczyni w rozliczeniu końcowym.Pod koniec czerwca 2020 r. na konto bankowe wnioskodawczyni wpłynęły pieniądze za wniesiony wkład mieszkaniowy, pomniejszone o kwotę remontu. Otrzymała też PIT-11 ze spółdzielni mieszkaniowej. Zwrot wkładu mieszkaniowego nastąpił na podstawie operatu szacunkowego z dnia 9 grudnia 2019 r.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy zwrot wkładu mieszkaniowego jest zwolniony z podatku dochodowego? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów