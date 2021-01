Wypłata odszkodowania nie zawsze jest przychodem podatkowym

Jeżeli kwota należności wynikająca z danej transakcji została zaliczona do przychodów należnych w momencie wystawienia faktury to uregulowanie (wypłacenie odszkodowania) tej należności przez ubezpieczyciela zgodnie z warunkami umowy, nie spowoduje powstania przychodu w CIT - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.01.2021 nr 0111-KDIB1-1.4010.466.2020.2.AW.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka zawarła umowę na ochronę ubezpieczeniową obejmującą ryzyko braku zapłaty należności z tytułu dostaw realizowanych w okresie umowy. Spółka dostarczyła ubezpieczycielowi również umowę powierniczego przelewu wierzytelności (cesję do inkasa), zgodnie z którą w momencie wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel wstąpił w prawa spółki w stosunku do dłużników, do wysokości wypłaconego odszkodowania. Dodatkowo, ubezpieczyciel przeniósł na rzecz spółki wierzytelności w celu ich dochodzenia we własnym imieniu, a na rachunek ubezpieczyciela.W 2020 r. spółka wystawiła fakturę sprzedaży na własne wyroby dla zagranicznego kontrahenta, który nie uregulował wynikającej z niej należności. Faktura została ujęta jako przychód podatkowy. Spółka zgłosiła tę wierzytelność do ubezpieczyciela, na rzecz którego jednocześnie nastąpił też przelew wierzytelności (cesję do inkasa).Ubezpieczyciel wypłacił spółce 90% kwoty netto nieopłaconej faktury. Nieuregulowana należność nie została zaliczona do kosztów podatkowych.Zadano pytanie, czy uzyskane od ubezpieczyciela odszkodowanie stanowi przychód podatkowy spółki? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów