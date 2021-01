Hipoteka na nieruchomości obniża podatek

Nabycie udziału w nieruchomości tytułem nieodpłatnego zniesienia współwłasności jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Przy ustalaniu wartości podstawy opodatkowania uwzględnia się tutaj wartość nabytego udziału pomniejszonego o ciężary, którą jest ustanowiona na nieruchomości hipoteka - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.01.2021 r. nr 0111-KDIB2-3.4015.170.2020.1.JKA.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Obecnie wnioskodawca jest właścicielem ½ nieruchomości rolnej zabudowanej, o powierzchni 1,35 ha. Drugim współwłaścicielem jest osoba należąca do III grupy podatkowej Powyższa nieruchomość obciążona jest hipoteką umowną do kwoty 553 360 zł na rzecz banku, jako zabezpieczenie kredytu na jej zakup. Kredytobiorcami są obydwoje współwłaściciele. Obecnie współwłaściciele zamierzają dokonać nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości na rzecz wnioskodawcy, z jednoczesnym przejęciem przez niego wszystkich obciążeń wynikających z umowy kredytu . Bieżąca wartość nieruchomości wynosi ok. 300 000 zł.Wnioskodawca zadał pytanie, czy z tytułu zniesienia współwłasności nieruchomości obciążonej kredytem, gdzie wartość hipoteki przekracza wartość nieruchomości, zapłaci podatek od spadków i darowizn? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów