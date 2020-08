Odszkodowanie za uszkodzone mienie nie jest kosztem podatkowym

Rozliczenia z US © apops - Fotolia.com

Gdy wskutek nieprawidłowego wykonania ciążącego na stronie zobowiązania doszło do uszkodzenia sprzętu lub materiałów należących do głównego odbiorcy, wypłacone z tego tytułu odszkodowanie nie będzie kosztem podatkowym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.08.2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.337.2020.2.JG.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki cywilnej (posiada w niej 50% udziałów), która świadczy usługi spawalniczo-montażowe w Polsce oraz Niemczech. Na potrzeby realizacji kontraktu w Niemczech spółka korzysta z usług podwykonawców. W ramach zawartych umów spółka zapewnia podwykonawcom, świadczącym dla niej usługi za granicą, noclegi w hotelach czy kwaterach prywatnych, bursach. Koszty tych noclegów są dokumentowane fakturami wystawionymi na spółkę. Noclegi mają charakter zbiorowy – w jednym pokoju przebywa więcej niż jedna osoba.Zgodnie z zawartymi umowami spółka nie obciąża podwykonawców kosztami zakupionych noclegów. Ponoszone koszty noclegów są jednak uwzględniane przy określaniu stawki za jedną roboczogodzinę podwykonawcy.Ponadto spółka ponosi koszty uszkodzenia sprzętu lub materiałów należących do Głównego Odbiorcy usług przez podwykonawców. Zostaje ona obciążona fakturą za powyższe. Następnie spółka wystawia noty obciążeniowe na podwykonawców, którzy dokonali tych uszkodzeń.Wnioskodawca zadał pytanie, czy do kosztów podatkowych może zaliczyć zarówno wydatki na noclegi podwykonawców jak i koszty związane z regulowaniem obciążeń za uszkodzony sprzęt i materiały przez podwykonawców należące do Głównego Inwestora? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: