Mały (preferencyjny) ZUS w 2021 r. przy otwarciu firmy

Otwierasz po raz pierwszy firmę? Możesz skorzystać z ulg w opłacaniu składek ZUS. Przez pierwszych 6 miesięcy możesz opłacać wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a następnie przez 2 lata preferencyjny ZUS. Dopiero po 2,5 roku składka ZUS rośnie do pełnej wysokości, chyba że ubezpieczony przedsiębiorca będzie uprawniony do małego ZUS plus.

Na początek ulga na start

są osobami fizycznymi (prowadzą działalność jednoosobową albo jako wspólnicy spółek cywilnych),

podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia

nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na umowę o pracę i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności

nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS. Ulga na start dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy:

Ważne

Ulga na start przewidziana jest jedynie dla przedsiębiorcy rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej. Pracownicy, osoby współpracujące lub zleceniobiorcy takiego przedsiębiorcy będą objęci ubezpieczeniami społecznymi od momentu rozpoczęcia działalności/zatrudnienia. W stosunku do nich preferencja nie przysługuje

Jak długo przysługuje preferencja?

Przedsiębiorcy rozpoczynający swoją przygodę z własną firmą na początku mogą płacić stosunkowo niskie składki do ZUS. Preferencje mogą trwać nawet 2,5 roku. Po tym czasie składki rosną do tzw. dużego ZUS bądź nadal mogą być niższe dzięki uldze w postaci małego ZUS plus.

Ważne

Okres zawieszenia bądź likwidacji działalności gospodarczej nie przerywa biegu 6 miesięcy przysługiwania ulgi na start – ten biegnie nieprzerwanie.



Warto też pamiętać, że przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi. Niestety po rezygnacji powrócenie do niej nie będzie już możliwe.

Po uldze na start preferencyjny ZUS

od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi, ale dzień ten nie może być wcześniejszy od dnia, w którym zostanie zgłoszony wniosek o rezygnację z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy

od następnego dnia po upływie 6 miesięcy korzystania z ulgi na start. Rozpoczęcie okresu opłacania preferencyjnych składek liczy się:

Które składki trzeba płacić?

Ile wynoszą składki przy uldze na start a ile przy preferencyjnym ZUS?

Jakie dokumenty dla zgłoszenia?

05 70 xx (ostatnie dwie cyfry dotyczą prawa do emerytury lub renty oraz orzeczenia o niepełnosprawności tak samo jak przy uldze na start)

05 72 2x, jeśli przedsiębiorca ma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy (piąta cyfra wskazuje na ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, szósta cyfra wskazuje stopień niezdolności do pracy, w zależności od stopnia 1, 2 lub 3).