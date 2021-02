Spółka jawna: usługi od firmy wspólnika w kosztach podatkowych

Wspólnik może świadczyć usługi dla spółki osobowej

Wspólnik prowadzący odrębną działalność gospodarczą oraz spółka jawna, której jest on wspólnikiem, to dwa odrębne podmioty gospodarcze. Podmioty te mogą sprzedawać na swoją rzecz towary i usługi, a te będą trafiać do kosztów podatkowych nabywcy (nawet w części przypadającej na takiego wspólnika).