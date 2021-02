Odliczenie VAT od wynagrodzenia za zawarcie umowy najmu

Wynajmującemu przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktury VAT wystawionej przez najemcę, dokumentującej czynność polegającą na zaakceptowaniu przez najemcę warunków umowy najmu w kształcie zaproponowanym prze wynajmującego - potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.02.2021 r. nr 0114-KDIP4-1.4012.661.2020.2.AM.

Przeczytaj także: Aby odliczyć VAT od zakupu trzeba mieć sprzedaż opodatkowaną

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka prowadzi inwestycję polegająca na budowie biurowca . Po zakończonej inwestycji spółka zamierza sprzedać bądź wynajmie lokale użytkowe znajdujące się w tym budynku. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.W toku negocjacji umów z najemcami wnioskodawca, jako wynajmujący, może zobowiązać się do wypłacenia na rzecz danego najemcy jednorazowej kwoty, stanowiącej zachętę dla tego najemcy do określonego zachowania się, które polega na zaakceptowaniu warunków umowy najmu w kształcie zaproponowanym przez spółkę i zawarciu umowy najmu ze spółką. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia będzie zawarcie umowy najmu na czas określony.Spółka zadała pytanie, czy od wypłaconego wynagrodzenia na podstawie wystawionej faktury przez najemcę będzie mogła odliczyć VAT ? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów