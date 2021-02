Spółka komandytowa 2021: rozliczenie komandytariusza

Ustawodawca postanowił, że od 2021 r. spółki komandytowe, będące w gruncie rzeczy spółkami osobowymi, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na ich poziomie, a nie poziomie wspólników. Przestają w związku z tym być transparentne podatkowo. To zmienia sytuację prawną ich wspólników w zakresie rozliczania podatku dochodowego.

Od 2021 r. to spółka komandytowa zapłaci podatek dochodowy od uzyskanych dochodów, a nie jej wspólnicy. Komandytariusze od uzyskanych w takich spółkach zyskach zapłacą podatek ponownie. Ustawodawca wprowadził dla nich iluzoryczne zwolnienie, z którego będą mogli skorzystać nieliczni.

Komandytariusz – osoba fizyczna

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Podatek od zysku spółki komandytowej w 2021 r. Nie wspólnicy a spółka komandytowa od 2021 r. będzie płaciła od uzyskanego dochodu podatek. Wspólnicy ten zapłacą ponownie od udziału w zyskach takiej spółki. Nadto jeżeli udziałowcem - komandytariuszem będzie osoba fizyczna, spółka od przekazywanych środków jako płatnik winna pobrać podatek.

Komandytariusze spółek komandytowych, będący osobami fizycznymi, będą osiągać z zysków w takiej spółce przychód z kapitałów pieniężnych. Spółka ta przy wypłacie zysków winna jako płatnik pobierać i odprowadzać należny fiskusowi podatek.

posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Komandytariusz – osoba prawna

posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Przypomnijmy, spółki osobowe do niedawna nie były opodatkowane (bezpośrednio) podatkiem dochodowym (z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych). Podatek ten był obliczany na poziomie wspólników. Gdy tymi były osoby fizyczne, przychody i koszty z udziałów w zyskach takich spółek zaliczały one do przychodów z działalności gospodarczej W bieżącym roku wszystko się zmienia. W przypadku wspólników - osób fizycznych, będących komandytariuszami spółek komandytowych, przychód ze spółki komandytowej zostanie potraktowany jak przychód z udziału w zyskach osób prawnych – czyli będzie zaliczany do przychodów z kapitałów pieniężnych.Zgodnie zaś z art. 30austawy o PIT od dochodów takich pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Stosować należy tutaj też art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym to płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a.Ustawodawca wprowadził jednocześnie pewne zwolnienie, ale zostało ono obłożone pewnymi warunkami, wskutek czego uprawnieni do niego będą naprawdę nieliczni. Mianowice w art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT zwolnione od podatku kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.Zwolnienia nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:Jak więc wynika z powyższego i na podstawie szeregu istniejących podmiotów ze zwolnienia tego dla komandytariuszy skorzysta niewiele podmiotów.Gdy komandytariuszem będzie osoba prawna, uzyskiwane z udziału w zyskach spółki komandytowej przychody podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym analogicznie, jak przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.Również tutaj znalazło się zwolnienie w wysokości 50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów z tego tytułu, nie więcej jednak niż wartość 60 000 zł takiego przychodu rocznie – w stosunku do każdej takiej spółki odrębnie.Zwolnienia tego nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który: