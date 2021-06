Leasing i wykup samochodu osobowego: limit w podatku dochodowym

Jak liczyć limit kosztów przy leasingu samochodu osobowego?

Leasing operacyjny samochodu osobowego i jego późniejszy wykup to dwie odrębne czynności. Co za tym idzie, każda z nich ma odrębny limit kosztów w podatku dochodowym w wysokości 150.000 zł. Przy amortyzacji limit ten będzie się odnosił do ceny wykupu (opłaty końcowej), a nie wartości samochodu z umowy leasingu czy jego rzeczywistej wartości rynkowej.