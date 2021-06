Usługi administracyjne na ryczałcie ewidencjonowanym

Przychody uzyskiwane ze świadczenia usług administracyjnych objętych grupowaniem PKWiU 82.11, mogą być opodatkowane stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5% - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25.05.2021 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.279.2021.1.MD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Alliance - Fotolia.com Pracownik biurowy może płacić niski ryczałt ewidencjonowany? Usługi administracyjne mogą skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, a właściwą dla nich stawką tego podatku będzie 8,5%. Zasadę tę stosuje się nawet wówczas, gdy usługi takie są świadczone za pomocą sieci internetowej na rzecz zagranicznej spółki.

Od lutego 2021 r. wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi administracyjne na rzecz brytyjskiej firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii – zajmującej się badaniem rynku (głównie IT) oraz badaniami opinii publicznej (SIC 73200). Usługi są świadczone zdalnie za pośrednictwem sieci internetowej, a polegają one na sprawdzaniu i aktualizacji informacji, wpisywaniu ich do odpowiednich tabel (zwykłe arkusze na dysku) na podstawie otrzymanych danych. Dodatkowo zainteresowana umieszcza w tabelach informacje otrzymane od klientów kontrahenta, którzy przesyłają do niej formularz. Usługi będą rozliczane w cyklach miesięcznych, na podstawie rzeczywistych godzin pracy, świadczonych na rzecz kontrahenta.Kod PKWiU dla powyższych usług to 82.11 - Usługi związane z administracyjną obsługą biura . Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy może skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym wg 8,5% stawki tego podatku? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów