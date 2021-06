Faktura zaliczkowa nie zawsze jest konieczna

Gdy obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki i dokonania dostawy towarów powstaje w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu), podatni może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.05.2021 r. nr 0113-KDIPT1-2.4012.221.2021.1.SM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Spółka na poczet przyszłych krajowych dostaw towarów pobiera od swoich klientów zaliczki. Na tę okoliczność wystawia faktury zaliczkowe , a po zrealizowaniu dostawy faktury końcowe , rozliczające przyjętą zaliczkę i zrealizowaną dostawę.Jeżeli faktura zaliczkowa nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawionej po wydaniu towaru (faktura końcowa), sumę wartości towarów pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłat, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach zaliczkowych.Na ogół zaliczka otrzymywana jest w tym samym miesiącu, co dostawa towaru. W związku z tym obowiązek w podatku VAT z tytułu otrzymanej zaliczki i zrealizowanej sprzedaży powstaje w tym samym miesiącu.Zadano pytanie, czy w przypadku gdy otrzymana zaliczka na poczet dostaw towarów oraz realizacja dostawy towarów odbywa się w tym samym miesiącu i w związku z tym obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki i zrealizowanej sprzedaży powstaje również w tym samym miesiącu, to czy spółka może zrezygnować z wystawienia faktury zaliczkowej i ograniczyć się tylko do wystawienia faktury rozliczającej z podaniem na fakturze rozliczającej informacji, że faktura została zapłacona w całości lub w części? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów