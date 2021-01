Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT

Zasadą ogólną w podatku od towarów i usług jest to, że obowiązek podatkowy powstaje w dacie dostawy towarów lub wykonania usługi. Przepisy o podatku od towarów i usług przewidują wyjątki od zasady ogólnej, wskazując szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego. Moment powstania obowiązku podatkowego jest jednym z elementów konstrukcyjnych ustawy o VAT i jest to element niezbędny do prawidłowego rozliczenia podatku za dany okres. Sytuację komplikuje dodatkowo szereg wyjątków od zasady ogólnej, a w wielu wypadkach może być przyczyną sporów z fiskusem.

Otrzymanie całości lub części zapłaty

Wystawienie faktury

Kiedy wykazać VAT od sprzedaży? Kiedy wykazać VAT od dokonanej sprzedaży? Wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem konkretnej transakcji. Na ogół jest to dzień dostawy towarów czy wykonania usługi. Od zasady tej występuje jednak szereg wyjątków. Są to m.in. otrzymane zaliczki, usługi budowlane, najmu, mediów itp.

Przedpłaty, zaliczki

Import towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Mały podatnik