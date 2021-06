Czy kask i odzież motocyklowa może być kosztem uzyskania przychodu?

Motocykl jest zwykłym środkiem transportu. Może być w tym celu wykorzystywany także w firmie, a przez to zaliczony do środków trwałych i amortyzowany. Odpisy amortyzacyjne trafiają tutaj do kosztów na takich samych zasadach jak odpisy od samochodów osobowych. Podobnie rozliczane są wydatki eksploatacyjne. A co z odzieżą motocyklową?

Fiskus uznaje, że tylko ta odzież motocyklowa, która służy wyłącznie działalności gospodarczej, a więc utraciła cechy osobiste, może być zaliczona do kosztów podatkowych firmy.

W podatku dochodowym motocykl jest traktowany na równi z samochodem osobowym. Tak samo rozlicza się zarówno jego zakup jak i późniejszą eksploatację. Niestety fiskus generalnie zabrania rozpoznać w kosztach podatkowych wydatków na ubiór motocyklowy. Ten w kosztach może się znaleźć jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

podatnik musi wykazać związek przyczynowo-skutkowy lub przedstawić rzeczowe argumenty wskazujące na celowość i racjonalność poniesionych wydatków z punktu widzenia uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia ww. źródła przychodów, jak tez nie mogą znajdować się katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych ustawowo

elementy wyposażenia motocyklisty muszą być zakupione wyłącznie na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Na potrzeby ich rozliczenia w kosztach podatkowych nie mogą bowiem mieć charakteru osobistego, gdyż wydatki osobiste nie mają na celu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej, czy też zachowania lub zabezpieczenia tego źródła przychodu

Konieczne jest spełnienie łącznie obu wskazanych warunków, aby wydatki na odzież motocyklową trafiły do kosztów firmy. Ta nadto nie może być wykorzystywana przez podatnika w celach prywatnych. Zdaniem organu:

Organ uznał, że „(…) wydatki na zakup odzieży motocyklowej na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej – prowadzenia kursów na prawo jazdy – mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu.

Istotnym jednak jest aby podatnik udokumentował fakt, że poniesione wydatki związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz że poniesienie tego wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, ewentualnie na zachowanie lub zabezpieczenie źródła tego przychodu.(…)”

Nie ma przeciwwskazań, aby przedsiębiorca z samochodu przerzucił się na motocykl, albo w działalności gospodarczej wykorzystywał oba typy pojazdów. Gdy motocykl służy prowadzonej firmie , może zostać zaliczony do jej środków trwałych, zaś naliczane od jego wartości początkowej odpisy amortyzacyjne mogą trafiać do kosztów uzyskania przychodu tej firmy, w granicach wskazanych przez w art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Na potrzeby podatku dochodowego bowiem motocykl mieści się w definicji samochodu osobowego (mimo że takim nie jest w myśl przepisów prawa o ruchu drogowym). Oczywiście gdy wartość takiego pojazdu nie przekracza 10.000 zł - wydatek na jego zakup może od razu w całości trafić do kosztów podatkowych.Co się natomiast tyczy wydatków eksploatacyjnych związanych z motocyklem należącym do majątku firmy, te co do zasady trafią do kosztów podatkowych w wysokości 75% ich wartości (po odliczonym podatku VAT), chyba że motocykl służy wyłącznie działalności gospodarczej. Wówczas to bowiem wydatki eksploatacyjne stanowią koszty podatkowe w pełnej wysokości.Wszystko komplikuje się w przypadku ubioru motocyklisty, który obecnie stanowi wręcz nieodzowny element korzystania z jednośladów. Kask jest obowiązkowy, zaś odzież ochronna (kombinezon, kurtka, spodnie, rękawice, odpowiednie obuwie, ochraniacze) zalecana, przy czym gro motocyklistów bez takiego ekwipunku nie wyobraża sobie w ogóle jazdy. Spełnia on bowiem bardzo istotną funkcję ochronną podróżującego w ten sposób.Niestety, mimo że ubiór taki jest wręcz niezbędny przy korzystaniu z motocykla, organy podatkowe generalnie zabraniają podatnikom zaliczać jego zakupu w ciężar kosztów podatkowych. Choć i tutaj można spotkać wyjątki, ale to naprawdę wyjątki.I tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.10.2019 r. nr 0114-KDIP3-1.4011.439.2019.2.AC uznał, że pod pewnymi warunkami wydatek na odzież motocyklową faktycznie może stanowić koszt podatkowy.W pierwszej kolejności organ podkreślił, iż kwestią oczywistą jest, że korzystanie z motoru pozwala na sprawne i szybkie poruszanie się po mieście, zaś zakup ubioru niezbędnego do poruszania się na motorze związany jest z bezpieczną jazdą na takim pojeździe. Powyższe nie może jednak przesądzać o tym, że wydatek na zakup takiego ubioru jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.W jaki sposób pozbawić odzież motocyklową cech osobistych? Organ wskazał, że nastąpi to poprzez oznaczenie w sposób trwały tej odzieży (poszczególnych elementów ubioru) logo firmy.Na uwzględnienie w kosztach podatkowych odzieży motocyklowej zgodził się również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.07.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.247.2019.1.PSZ. Tutaj z pytaniem do fiskusa zwrócił się podatnik prowadzący szkołę nauki jazdy m.in. w kategorii A1, A2, A (czyli jednośladów). Podkreślił on też, że przepisy prawa nakładają obowiązek wyposażenia każdego uczestnika kursu na prawo jazdy motocyklowe w odpowiedni ubiór ochronny. Zgodnie z tymi zaleceniami wnioskodawca zapewnia pełne wyposażenie dla każdego motocyklisty.