Zwolnienie z podatku darowizny pieniędzy wpłaconych w kasie

Obdarowana, która jest jednocześnie wyręczycielem swojej matki, która z przyczyn osobistych nie mogła wpłaty na konto córki dokonać sama, może w imieniu matki wpłacić darowane pieniądze na swoje konto bankowe i skorzystać ze zwolnienia z podatku - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.06.2020 r. nr 0111-KDIB4.4015.63.2017.6.AD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Darowiznę można wpłacić w kasie banku przez posłańca Darczyńca nie musi osobiście przekazać pieniędzy na konto bankowe obdarowanego, aby ten ostatni mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla najbliższej rodziny. Darczyńca może bowiem tutaj skorzystać z posłańca, którym wręcz może być obdarowany. Do takich wniosków doszedł fiskus ale dopiero po batalii z podatnikiem przed sądem.

Matka wnioskodawczyni darowała jej w gotówce kwotę 133 tys. zł z przeznaczeniem na częściową spłatę zobowiązań kredytowych , w tym na częściową spłatę kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich, zaciągniętego na zakup mieszkania . W zamian wnioskodawczyni zameldowała matkę w tym mieszkaniu i oświadczyła, że może w nim mieszkać do końca życia z prawem wyłącznego korzystania z sypialni oraz z prawem do wspólnego z wnioskodawczynią korzystania z łazienki, kuchni, salonu i ogrodu.Powyższe okoliczności zostały spisane w umowie darowizny . W dniu otrzymania darowizny, tj. 17 maja 2017 r. wnioskodawczyni pojechała do banku i wpłaciła otrzymane pieniądze na swój rachunek bankowy, a następnie złożyła dyspozycję spłaty kredytów. Darowizna miała zostać zgłoszona w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy od jej udzielenia.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy dokonując zgłoszenia darowizny w ustawowym terminie zostanie ona zwolniona z podatku od spadków i darowizn? W przedmiotowej sprawie, uwzględniając wyrok WSA w Szczecinie z 16 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Sz 792/17 oraz wyrok NSA z 19 grudnia 2019 r., sygn. akt II FSK 293/18, organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów