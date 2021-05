Nieodpłatny dział spadku bez podatku PCC

Gdy umowa o dział spadku nie będzie przewidywać obowiązku spłat i dopłat, to umowa ta nie będzie nosić znamion umowy podlegającej opodatkowani podatkiem od czynności cywilnoprawnych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14.05.2021 r. nr 0111-KDIB2-2.4014.70.2021.1.MZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. nestonik - Fotolia.com Podział majątku w spadku bez podatku? Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają jedynie te czynności, które są wprost wymienione w tej ustawie. Znalazła się tutaj m.in. umowa o dział spadku oraz umowa o zniesienie współwłasności, ale wyłącznie w części dotyczącej spłat lub dopłat. Jeżeli te nie występują, PCC od takiej umowy nie ma.

Dnia 16 listopada 2018 zmarł mąż wnioskodawczyni, po którym spadek odziedziczyła zainteresowana (1/2 części) oraz matka męża i jego bratanek (po 1/4). Do masy spadkowej weszła działka siedliskowa z wybudowanym budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o wartości 400.000 zł – nabyte do majątku wspólnego małżonków. Na zakup tej nieruchomości małżonkowie zaciągnęli kredyt hipoteczny . Na dzień śmierci spadkodawcy do spłaty pozostało jeszcze 219.475,91 zł.Następnie dnia 27 listopada 2018 r. zmarła matka męża, po której spadek odziedziczył jej wnuk, a bratane męża.Ostatecznie zatem po śmierci teściowej właścicielami nieruchomości będącej spadkiem po mężu zainteresowanej są: wnioskodawczyni, posiadająca 3/4 udziałów własności oraz bratanek męża posiadający ¼ udziałów własności.Obecnie wnioskodawczyni zamierza zawrzeć z bratankiem jej męża umowę o dział spadku bez obowiązku spłat i dopłat, w wyniku której cały spadek po mężu przypadnie wnioskodawczyni, która w zamian zwolni bratanka męża z obowiązku spłaty kredytu.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy umowa o dział spadku będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów