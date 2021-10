Konstrukcja pod instalację fotowoltaiczną z ulgą termomodernizacyjną

W ramach ulgi termomodernizacyjnej podatnik może odliczyć poniesione i udokumentowane wydatki na zakup i montaż konstrukcji stalowej przeznaczonej do montażu instalacji fotowoltaicznej przy budynku mieszkalnym, którego jest właścicielem - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24.09.2021 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.631.2021.2.SR.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W uldze termomodernizacyjnej konstrukcja i instalacja fotowoltaiczna Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podstawy od podatku nie tylko wydatków na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, która ma zaspokoić potrzeby energetyczne budynku mieszkalnego, ale także wykonanie specjalnej konstrukcji stalowej gruntowej, na której ta instalacja zostanie zamontowana. Odliczyć nie można jednak kwot zrefundowanych podatnikowi.

Wnioskodawca – jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, od 2017 r. jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego . Na budynku tym w roku 2020 przeprowadził inwestycję polegającą na montażu instalacji fotowoltaicznej . Instalacja została zamontowana na specjalnej konstrukcji stalowej wykonanej na gruncie obok budynku (panele nie mogły zostać zamontowane na dachu budynku z uwagi na jego cechy konstrukcyjne i stan techniczny).Zarówno wykonanie konstrukcji stalowej pod panele fotowoltaiczne, jak też montaż samej instalacji został powierzony wyspecjalizowanej firmie w tym zakresie, która z tego tytułu wystawiła wnioskodawcy fakturę z podatkiem VAT.Wnioskodawca nadmienił przy tym, że wystąpił o dofinansowanie na zakup i montaż konstrukcji stalowej przeznaczonej do montażu instalacji fotowoltaicznej oraz instalację fotowoltaiczną, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w wysokości 5 000 zł otrzymał w formie przelewu w dniu 29 lipca 2021 r.Wnioskodawca zadał pytanie, czy przysługuje mu prawo do ulgi termomodernizacyjnej na powyższe wydatki? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów