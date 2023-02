Zmian podatkowych dotyczących pracowników ciąg dalszy - tym razem dotyczą one osób zmieniających pracę. Od 2023 roku ostatnia pensja od poprzedniego pracodawcy będzie niższa nawet o ponad 300 zł! Nie dotyczy to osób na umowie zlecenie.

Przeczytaj także: Ważne zmiany w PIT-2: kwota wolna nawet u trzech pracodawców

rezygnacji z ulgi dla młodych,

rezygnacji ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów,

rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Digitalpress - Fotolia.com Zmiana pracy w 2023 r. to ostatnia wypłata niższa nawet o 300 zł Od 2023 roku zmieniający miejsce pracy dostaną ostatnią wypłatę od poprzedniego pracodawcy niższą nawet o ponad 300 zł. Dotyczy to np. osób, które zakończyły pracę 31. dnia miesiąca, ale wypłatę otrzymują na konto "z dołu", czyli do 10. dnia kolejnego miesiąca. Według nowych przepisów pracodawca, wyliczając pensję po ustaniu stosunku prawnego, pominie oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika. Dotyczy to m.in. PIT-2, który umożliwia stosowanie kwoty zmniejszającej podatek (w przypadku zatrudnionych u jednego pracodawcy wynosi ona 300 zł).

1 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT. Według niej po ustaniu stosunku prawnego pracodawca wyliczając pensję pomija oświadczenia i wnioski złożone uprzednio przez podatnika, które mogą mieć wpływ na jej wysokość. Nie dotyczy to jedynie oświadczeń o:Oznacza to, że pracodawca musi pominąć oświadczenia w ostatniej pensji pracownika, jeżeli jest ona wypłacana później niż w ostatnim dniu zatrudnienia. Dotyczy to na przykład osób, które zakończyły pracę 31. dnia miesiąca, ale wypłatę otrzymują na konto „z dołu”, czyli do 10. dnia kolejnego miesiąca.Wśród oświadczeń, które będą przez pracodawcę pomijane, jest formularz PIT-2 . Umożliwia on stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, która w przypadku zatrudnienia u jednego pracodawcy wynosi 300 zł. Drugi wniosek tracący ważność jest związany z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów w przypadku zatrudnienia poza miejscowością zamieszkania. W ostatniej wypłacie zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów do wysokości standardowej oznaczać będzie pensję niższą o 6 lub 16 zł w zależności od progu podatkowego. Oznacza to wypłatę niższą łącznie o nawet 316 złCo ciekawe, przepisy te nie dotyczą umowy zlecenia. W interpretacji indywidualnej z 25 stycznia 2023 roku (0114-KDIP3-2.4011.1112.2022.1.MN), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej objaśnia, że stosunek prawny w przypadku umowy zlecenia trwa do momentu wykonania świadczeń, do których zobowiązały się strony. Ponieważ ostatnim świadczeniem do jakiego zobowiązał się zleceniodawca jest zapłata wynagrodzenia, stosunek prawny umowy zlecenia kończy się w momencie ostatniej wypłaty. W związku z tym w ostatniej wypłacie z tytułu umowy zlecenia nadal należy stosować kwotę wolną od podatku