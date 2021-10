Zmiany w uldze na złe długi: więcej firm skoryguje podatek VAT

Z początkiem października 2021 r., w ramach SLIM VAT 2, ustawodawca znowelizował zasady korzystania z ulgi na złe długi w podatku VAT. Po zmianach przepisów do ulgi uprawnionych jest większa liczba wierzycieli. Wydłużono też czas na skorzystanie z preferencji.

SLIM VAT 2 wprowadził zmiany w uldze na złe długi w podatku VAT. Obecnie wierzyciele zyskali prawo do jej rozliczenia również w stosunku do podatników, którzy są zwolnieni z VAT, nie podlegają w ogóle temu podatkowi, są w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym czy nawet likwidacyjnym. Wydłużony został także czas, w którym z ulgi można skorzystać.

podatników niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT

konsumentów

podatników będących w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Podsumowując, po zmianach wprowadzonych przez SLIM VAT 2 wierzyciele zyskali prawo do skorzystania z ulgi w stosunku do dostaw towarów i usług na rzecz:Okres, w którym z uprawnienia tego wierzyciel może skorzystać, został wydłużony do 3 lat, licząc od koca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca daną wierzytelność.