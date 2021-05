Fiskus twierdzi że po 2 latach ulga na złe długi w VAT nie przysługuje

Zdaniem urzędników ulga na złe długi jest ograniczona czasowo: do dwóch lat

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19 Reduction de la base d’imposition wypowiedział się jedynie co do tego, czy ulga na złe długi w VAT przysługuje, gdy dłużnik jest w upadłości lub likwidacji bądź nie jest już czynnym podatnikiem VAT. Nie negował on jednak warunku czasowego, zgodnie z którym z ulgi można skorzystać jedynie w ciągu 2 lat, licząc od końca roku w którym została wystawiona faktura.