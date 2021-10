Opłata cukrowa – jak ująć na fakturze i wykazać VAT

Opłata od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny w produkcie gotowym do spożycia (nazywana potocznie opłatą cukrową) pobierana jest od 1 stycznia 2021 roku. Wraz z jej pojawieniem się powstało wiele pytań także na gruncie podatku od towarów i usług. Jedną z problematycznych kwestii było ustalenie czy opłatę od środków spożywczych należy wliczyć do podstawy opodatkowania VAT oraz jak wykazać ją na fakturze.

Opłata cukrowa – o co chodzi?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Opłata cukrowa z podatkiem VAT Opłata cukrowa została wprowadzona w celu stymulowania prozdrowotnych wyborów konsumentów. Nie zmienia to jednak faktu, że zasila budżet państwa i to podwójnie. Sama opłata stanowi w zdecydowanej większości dochód NFZ. Od niej liczy się jednak również podatek VAT.

Opłata cukrowa w kontekście podatku VAT

Kwota opłaty od środków spożywczych nie stanowi wyjątku w tym zakresie. Jako, że wartości tego typu nie wykazuje się odrębnie, lecz traktuje jako część składową świadczenia zasadniczego. Kwota opłaty cukrowej będzie więc opodatkowana na tych samych zasadach jak sprzedawany towar. W przypadku dostawy towarów za podstawę opodatkowania należy zatem uznać całość świadczenia pieniężnego otrzymanego od nabywcy. Oznacza to, że, każda dodatkowa należność bezpośrednio związana z dostawą towarów, którą dostawca obciążył nabywcę, powinna zostać włączona do podstawy opodatkowania Jako, że wartości tego typu nie wykazuje się odrębnie, lecz traktuje jako część składową świadczenia zasadniczego. Kwota opłaty cukrowej będzie więc opodatkowana na tych samych zasadach jak sprzedawany towar.

Zasady wystawiania faktur

W przypadku wyodrębnienia na fakturze wysokości tej opłaty jako samodzielnej pozycji konieczne jest zastosowanie do niej tej stawki VAT, którą opodatkowana będzie również dostawa określonego środka spożywczego.

Nowa opłata nałożona na podmioty sprzedające lub wprowadzające na rynek napoje z dodatkiem cukrów, substancji słodzących, kofeiny lub tauryny zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem została wprowadzona w celu stymulowania prozdrowotnych wyborów konsumentów. Stanowiąc w 96,5 % przychód Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w 3,5% dochód budżetu państwa ma być narzędziem, które zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o zdrowiu publicznym, zapewni środki na działania o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na świadczenia opieki zdrowotnej związane z utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia osób z chorobami rozwiniętymi na tle niewłaściwych wyborów i zachowań zdrowotnych, w szczególności z nadwagą i otyłością.Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W myśl art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje również podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku.Biorąc pod uwagę fakt, że opłata wywołuje skutki na gruncie VAT w związku z jej wpływem na cenę dostarczanych towarów powinna zostać dopisana do podstawy opodatkowania z zastosowaniem stawki właściwej dla dostarczanych produktów. Na wystawianej fakturze należy zatem ująć całą kwotę (której część składową stanowi opłata cukrowa) otrzymaną od nabywcy w jednej pozycji faktury (dotyczącej danego towaru), stosując odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług.Warto zaznaczyć, że art. 106e ustawy o VAT określa jakie dane obligatoryjnie powinny zostać zawarte w treści faktury. Regulacja ta nie wspomina w żadnym punkcie o opłacie cukrowej. Zatem nie ma obowiązku wykazywania na fakturze informacji o jej zapłacie.Jednakże zgodnie z art. 12g ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym na podmioty obowiązane do zapłaty opłaty zostały nałożone dodatkowe obowiązki informacyjne. Szczegółowy zakres danych enumeratywnie wyliczony w art. 12g ust 7d wspomnianej ustawy przewiduje obowiązek wskazywania numerów faktur, dat ich wystawienia, odpowiednio numeru NIP dostawcy albo nabywcy oraz numeru partii towaru w informacjach składanych w postaci elektronicznej. W takiej sytuacji pojawia się wątpliwość w jaki inny sposób pozyskać informację o numerze partii towaru czy też wysokości naliczonej opłaty jeśli nie została ona wskazana na fakturze. Jedynym możliwym do wykorzystania w tym zakresie rodzajem dokumentu, który wymienia ustawa o zdrowiu publicznym jest faktura. Najwłaściwszym rozwiązaniem jest wykazanie opłaty jako dodatkową informację na fakturze.Przyjęte w artykule rozwiązania potwierdził w interpretacji indywidualnej z 19.03.2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn.0114-KDIP4-2.4012.41.2021.1.SKJ).