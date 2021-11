Rekompensaty dla przedsiębiorców z rejonu objętego stanem wyjątkowym

W Dzienniku Ustaw z 4 października 2021 r. (poz. 1803) została opublikowana ustawa z dnia 29 września o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. Świadczenia te będą wyłączone z podatku dochodowego.

Przeczytaj także: Uchodźcy na granicy białoruskiej. Czy Polacy popierają działania rządu?

Dla kogo rekompensata?

przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii

przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych

przedsiębiorcy prowadzący działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego

przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego

Rekompensatę tą ustala się za okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu podmiotu z prowadzonej przez niego działalności, w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.



Jeżeli stan wyjątkowy zostanie przedłużony bądź skrócony, wysokość rekompensaty będzie obliczana proporcjonalnie do czasu trwania tego stanu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. harley_ - Fotolia.com Państwo płaci firmom za stan wyjątkowy W październiku została opublikowana ustawa, która wprowadza dodatkowe rekompensaty dla przedsiębiorców (i rolników) z wybranych branż, który odczuli negatywne konsekwencje wprowadzenia stanu wyjątkowego. Uzyskać można 65% średniego miesięcznego przychodu firmy - bez obciążania tej kwoty podatkiem dochodowym.

Jak wystąpić o rekompensatę

oznaczenie organu, do którego jest skierowany, oraz sprawy, której dotyczy;

imię, nazwisko oraz adres wnioskodawcy;

datę i podpis składającego pismo

informacje o przychodzie podmiotu. Wniosek musi zawierać:

Zwolnienie z podatku

Mocą wspomnianej ustawy, wybrane podmioty mogą starać się o rekompensatę z budżetu państwa za okres wprowadzonego stanu wyjątkowego . Są to:- działający na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne objęte stanem wyjątkowym (część województwa podlaskiego oraz część województwa lubuskiego), wprowadzonym na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612), którzy prowadzą działalność w czasie stanu wyjątkowego wprowadzonego tym rozporządzeniem na wskazanym terenie.Rekompensata będzie udzielana na wniosek składany do wojewody, do którego należy dołączyć dokumenty potwierdzające informacje o przychodzie. Wojewoda wyda decyzję w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (jest ona ostateczna i prawomocna).Wojewoda, w celu weryfikacji poprawności danych złożonych we wniosku, będzie przy tym uprawniony do przeprowadzenia lub zlecenia kontroli u wnioskodawcy, przy czym gdy kwota rekompensaty przekroczy 65.000 zł, kontrola taka będzie obligatoryjna.Wspomniana ustawa wskazuje, że przychód z tytułu rekompensaty nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Rekompensata stanowi jednak pomoec de minimis i może być udzielana w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa unijnego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.