Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować? © wygenerowane przez AI

Ministerstwo Finansów udostępnia 30 września testową wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) 2.0, rozpoczynając tym samym fazę intensywnych przygotowań firm do obowiązkowego wdrożenia systemu w 2026 roku. Nowa struktura faktury, integracja z systemami księgowymi oraz szkolenia pracowników to wyzwania, z którymi przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć, aby uniknąć ryzyka wdrożenia w pośpiechu i skorzystać z szansy, jaką niesie cyfryzacja rozliczeń.

Przeczytaj także: Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Dlaczego warto zacząć wcześniej?

„Skutki uboczne” KSeF