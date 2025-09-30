eGospodarka.pl
Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

2025-09-30 00:01

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

© wygenerowane przez AI

Ministerstwo Finansów udostępnia 30 września testową wersję Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) 2.0, rozpoczynając tym samym fazę intensywnych przygotowań firm do obowiązkowego wdrożenia systemu w 2026 roku. Nowa struktura faktury, integracja z systemami księgowymi oraz szkolenia pracowników to wyzwania, z którymi przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć, aby uniknąć ryzyka wdrożenia w pośpiechu i skorzystać z szansy, jaką niesie cyfryzacja rozliczeń.

Przeczytaj także: Certyfikaty KSeF - nowa forma uwierzytelniania w systemie e-Faktur

Udostępnione oprogramowanie pozwoli organizacjom sprawdzić, jak ich obecne narzędzia do fakturowania współpracują z KSeF. To ważny krok przed wejściem w życie obowiązku w przyszłym roku, choć nie kończy on procesu przygotowań. W listopadzie resort finansów udostępni dodatkowo próbną wersję Aplikacji Podatnika oraz Modułu Certyfikatów i Uprawnień. Dopiero dzięki nim będzie można przygotować się w pełni uwzględniając m.in. obsługę faktur w przypadku awarii systemu.

Dlaczego warto zacząć wcześniej?


Według badania WEBCON, w ubiegłym roku aż 44% firm jako największe wyzwanie związane z KSeF wymieniało dostosowanie do nowych wymogów procedur i narzędzi, z których korzystają. Dlatego kluczowe będzie zarówno przygotowanie pracowników i uzyskanie dla nich odpowiednich uprawnień, jak i sprawdzenie czy systemy księgowe i finansowe wykorzystywane w organizacjach poprawnie integrują się z KSeF. Wcześniejsze testy pozwolą zidentyfikować wąskie gardła, uniknąć problemów organizacyjnych i technologicznych oraz dostosować procesy finansowe do nowych realiów.

Obowiązkowe wdrożenie KSeF to jednak nie tylko wyzwanie, ale też szansa. Jednolity, cyfrowy format e-faktur może usprawnić nie tylko rozliczenia, ale także raportowanie, kontrolę kosztów czy zarządzanie budżetami. Dane przesyłane w schemie FA(3) mogą stać się solidną bazą do automatyzacji procesów finansowych i dalszej digitalizacji.

Firmy, które odłożą przygotowania do 2026 roku, ryzykują wdrażanie systemu w pośpiechu i korzystanie z tymczasowych, prowizorycznych rozwiązań. Przy tak dużej zmianie to scenariusz wyjątkowo ryzykowny.

„Skutki uboczne” KSeF


KSeF oznacza nie tylko zmianę technologiczną, ale przede wszystkim biznesową. Wszystkie faktury powiązane z jednym NIP-em – niezależnie od rodzaju transakcji – będą trafiały do jednego „koszyka”.

Dodatkowe wyzwania to m.in. brak możliwości przesyłania wielu załączników w systemie, brak jednoznacznych oznaczeń dla faktur związanych z delegacjami czy obsługa tych samych dokumentów z dwóch źródeł np. w przypadku awarii KSeF. Niezbędne będzie także dostosowanie słowników w systemach firmowych.

Dlatego już dziś warto zaplanować działania i maksymalnie wykorzystać czas, jaki pozostał do obowiązkowego wdrożenia. Im szybciej firmy rozpoczną przygotowania, tym większą zyskają przewagę – zarówno organizacyjną, jak i technologiczną.

Autor: Anna Puka, Dyrektor działu Pre-sales Consulting w WEBCON
Przeczytaj także: Fakturowanie bez papieru i PDF. Jak KSeF zmieni życie 2,8 mln firm Fakturowanie bez papieru i PDF. Jak KSeF zmieni życie 2,8 mln firm

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: KSeF, e-faktury, Krajowy System e-Faktur, automatyzacja procesów księgowych, e-faktura, elektroniczne faktury, system podatkowy, rok 2026

