Cyfrowa KPiR obowiązkowa już od stycznia 2026 - co muszą wiedzieć przedsiębiorcy © wygenerowane przez AI

Od 1 stycznia 2026 roku każdy przedsiębiorca prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów będzie musiał przejść na jej elektroniczną formę - to istotna zmiana, dotycząca setek firm z sektora MŚP, które do tej pory korzystały z papierowych ewidencji lub prostych arkuszy excel. Nowe regulacje wymuszają rezygnację z papierowych ewidencji, wdrożenie odpowiednich systemów IT i rygorystyczne przestrzeganie terminów raportowania, pod groźbą kar finansowych.

Przeczytaj także: Ewidencja w PKPiR zakupu usług jak towarów czy materiałów

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie nowe obowiązki czekają przedsiębiorców prowadzących KPiR od stycznia 2026 roku

Dlaczego Ministerstwo Finansów wprowadza cyfrową formę księgi oraz jakie zmiany pojawią się w jej wzorze

Kogo obejmą nowe regulacje i jakie firmy stracą dotychczasowe ulgi oraz zwolnienia

Jakie działania warto podjąć już teraz, aby przygotować się do cyfryzacji rozliczeń i uniknąć kar

Koniec z wydatkami w zeszycie

Rolnicy z niewielkimi przychodami, np. gospodarstwa bez pracowników zarabiające do 10 tys. zł rocznie, stracą prawo do uproszczonego wzoru księgi i będą musieli prowadzić KPiR na ogólnych zasadach.



Znikną też zwolnienia przyznawane dotąd indywidualnie przez urzędy skarbowe, a paragon bez NIP-u nie będzie już mógł stanowić kosztu podatkowego. Dla wielu mikrofirm oznacza to konieczność zmiany codziennych przyzwyczajeń – tłumaczy Wojciech Frankiewicz, Partner w Kancelarii Staniek&Partners i ekspert SaldeoSMART.

Rewolucja nie mniej ważna niż KSeF

Firmy powinny zacząć od przeglądu dotychczasowych procesów księgowych i weryfikacji, czy używane oprogramowanie obsłuży cyfrową KPiR oraz generowanie plików JPK.



Kolejnym krokiem jest wybór lub aktualizacja systemu, który będzie zintegrowany z KSeF i pozwoli na gromadzenie wymaganych danych. Równolegle warto zaplanować szkolenia dla pracowników i przygotować budżet na wdrożenie nowych rozwiązań.



Dobrą praktyką będzie też przeprowadzenie testów pilotażowych, które pozwolą wychwycić błędy, zanim cyfrowa księga stanie się obowiązkiem – mówi Wojciech Frankiewicz.

Przeczytaj także: Usługi podwykonawców w księdze przychodów i rozchodów