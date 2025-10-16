Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?
2025-10-16 00:01
Z tego artykułu dowiesz się:
- Co to jest działalność nierejestrowana i jak jest traktowana na gruncie VAT
- Jakie zmiany wprowadza Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 2026 roku
- Dlaczego osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą uzyskać numer NIP
- Jakie są formalności i obowiązki związane z e-fakturami dla działalności nierejestrowanej
Jak zauważa Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl, działalność nierejestrowana, mimo że nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, na gruncie ustawy o VAT ma inny status. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, podatnikami są wszystkie osoby wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, niezależnie od jej skali. Oznacza to, że nawet osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest podatnikiem VAT, choć może korzystać ze zwolnienia, jeśli jej obroty nie przekraczają 200 tys. zł rocznie.
W praktyce działalność nierejestrowana nie jest sprzedażą konsumencką – stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu VAT. A to oznacza, że jej uczestnicy powinni mieć możliwość wystawiania faktur w KSeF. Problemem pozostaje brak numeru NIP, wymaganego do rejestracji w systemie.
Ustawa o NIP i Ordynacja podatkowa nie przewidują automatycznego nadania numeru NIP osobom, które nie są płatnikami VAT. - W efekcie mogą one napotkać trudności w korzystaniu z KSeF, mimo że formalnie są podatnikami – wyjaśnia ekspertka Systim.pl.
Ministerstwo Finansów potwierdza jednak, że podatnicy zwolnieni z VAT, w tym osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, mogą uzyskać NIP, składając formularz NIP-7. Dzięki temu zyskają możliwość korzystania z KSeF i wystawiania e-faktur, mimo zwolnienia z VAT.
Wprowadzenie KSeF wymusi doprecyzowanie kwestii formalnych. - Choć dziś działalność nierejestrowana wiąże się z ograniczonymi obowiązkami, po 2026 roku osoby te będą musiały zadbać o rejestrację i nadanie NIP – zaznacza Beata Tęgowska.
- Działalność nierejestrowana – mimo swojej uproszczonej formy, na gruncie podatku VAT traktowana jest jak działalność gospodarcza. Oznacza to, że jej uczestnicy są podatnikami VAT i w konsekwencji zostaną objęci obowiązkiem korzystania z Krajowego Systemu e-faktur. Aby móc wystawiać e-faktury w systemie, konieczne będzie uzyskanie numeru NIP i przygotowanie się do nowych wymogów technicznych. Warto już teraz zapoznać się z procedurą nadania NIP i zasadami korzystania z systemu, by uniknąć problemów w momencie wejścia przepisów w życie – podsumowuje ekspertka Systim.pl
oprac. : eGospodarka.pl
