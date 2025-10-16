Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Zbliżające się wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 2026 roku wprowadza istotne zmiany dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną. To forma drobnej aktywności zarobkowej, dotychczas zwolniona z większości formalności. Od 2026 roku sytuacja jednak się zmieni - korzystanie z KSeF będzie dla tych osób możliwe od 1 lutego, a obowiązkowe od 1 kwietnia 2026 r. Konieczne stanie się m.in. uzyskanie numeru NIP, co pozwoli na wystawianie e-faktur, mimo zwolnienia z VAT.

Przeczytaj także: KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest działalność nierejestrowana i jak jest traktowana na gruncie VAT

Jakie zmiany wprowadza Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 2026 roku

Dlaczego osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą uzyskać numer NIP

Jakie są formalności i obowiązki związane z e-fakturami dla działalności nierejestrowanej