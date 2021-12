Tworzenie kursów dla nauczycieli i ich sprzedaż a podatek VAT. Przesłanki do zwolnienia

W omawianej sytuacji (interpretacja indywidualna z 1.12.2021 r. o sygn.: 0111-KDIB3-2.4012.717.2021.2.AR), podatnik komponuje piosenki przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym a następnie wraz z materiałami dodatkowymi, sprzedaje je do nauczycieli bezpośrednio lub do szkół, w formie kursów. Podatnik zadał pytanie fiskusowi czy skorzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Kliknij, aby powiekszyć fot. sandra cunningham - fotolia.com Usługi prywatnego nauczania - przesłanki do zwolnienia z VAT Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT trzeba wyróżnić dwie kluczowe przesłanki, które należy spełnić łącznie, aby doszło do zwolnienia z VAT: usługa jest świadczona przez nauczyciela (przesłanka podmiotowa) oraz jest to usługa prywatnego nauczania na wskazanym poziomie edukacji (przesłanka przedmiotowa).

Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego, np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób.

(…) Pojęcie "edukacja szkolna i uniwersytecka" nie obejmuje jedynie nauczania, które kończy się egzaminem w celu uzyskania danych kwalifikacji lub które umożliwia uzyskanie określonego wykształcenia, lecz obejmuje także inną działalność, w ramach której prowadzi się nauczanie w celu poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów lub studentów, pod warunkiem, że działalność ta nie będzie miała charakteru wyłącznie rekreacyjnego.

Podatnik argumentował, iż docelowym odbiorcą usług są dzieci w wieku przedszkolnym, a prezentowany owoc jego pracy oglądają i kupują nauczyciele wychowania przedszkolnego dzięki czemu pozyskują inspiracje, pomysły, nowe piosenki i zabawy dla swoich wychowanków.Jednak, nie uprzedzając odpowiedzi, warto spojrzeć bliżej na rzeczone zwolnienie. Tak więc, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. W powyższej regulacji trzeba wyróżnić dwie kluczowe przesłanki, które należy spełnić łącznie, aby doszło do zwolnienia z VAT. Mianowicie, przesłankę podmiotową oraz przesłankę przedmiotową –Zatrzymując się na moment na przesłance podmiotowej, warto wspomnieć, że przepisy omawianego zwolnienia nie zawierają wymogu, aby związek pomiędzy treścią przekazywaną na lekcji, a posiadanymi kwalifikacjami nauczyciel był gwarantowany przez konkretne wykształcenie kierunkowe nauczającego odpowiadające uczonej materii (wyrok o sygn.: I SA/Po 387/21). Innymi słowy,Jeżeli chodzi o zdefiniowanie pojęcia usług prywatnego nauczania, w przywołanej na wstępie interpretacji organ podatkowy stwierdził, że:Z powyższego łatwo wywieść, iż. Odpowiednio, usługi świadczone przez nauczycieli czy instruktorów na podstawie umowy o kształcenie uczniów zawartej ze spółką organizującą zajęcia dodatkowe w placówkach oświaty, nie będą korzystały ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Co również istotne, w rozumieniu rzeczonej regulacji nauczycielami będą tylko osoby fizyczne (wyrok z 30.11.2011 r., o sygn.: I SA/Lu 532/11).Uzupełniając powyższe rozważania, warto wspomóc się orzeczeniem TSUE z 14.06.2007 r., sygn.: C-445/05, w którym Trybunał stwierdził, że:Wracając do omawianej sytuacji, po uzupełnieniu wiedzy o wykładnię przesłanek, nietrudno stwierdzić, że podatnik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT . Dzieje się to między innymi z uwagi na fakt, że usługi są świadczone na rzecz nauczycieli, szkół a nie bezpośrednio na rzecz dzieci czy rodziców dzieci.