Projektowanie wnętrz możliwe bez podatku VAT?

Projektant wnętrz a VAT

Tylko wybrane czynności wyłączają prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Są to m.in. szeroko rozumiane usługi doradcze. Ustawa o VAT nie zawiera przy tym definicji usług doradczych, w związku z czym fiskus sięga tutaj do definicji słownikowej. Zgodnie z nią usługami doradczymi nie jest samo projektowanie wnętrz.