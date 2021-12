Większości obywateli naszego kraju odprawa celna kojarzy się głównie z koniecznością zapłaty danin publicznych w postaci cła oraz podatku VAT. Sięgnięcie do kieszeni bywa oczywiście bolesne, ale ostatecznie można się z tym pogodzić. W końcu, jak pisał Benjamin Franklin „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Niestety, schemat "4Z" (zgłosić, zapłacić, zaksięgować, zapomnieć) nie zawsze ma zastosowanie. Organy celne do owych czterech "Z" dorzucają czasami jedno swoje – "Z" jak: "zatrzymać".

Strażnicy Unii

-18) wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego, praw własności intelektualnej i środków polityki handlowej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. AbsolutVision - pixabay.com Import towarów. Jakie zakazy, kontrole i ograniczenia? Zakazy i ograniczenia związane z monitorowaniem przewozu towarów czyhają na nas na każdym kroku, a spełnienie wszystkich wymogów, na straży których stoją celnicy, może nas kosztować wielekroć więcej niż wyniosą same opłaty celne. Przekonało się o tym wielu drobnych importerów, korzystających głównie z usług poczty i firm kurierskich, których paczki zostały zatrzymane przez urząd celny, w związku z niespełnieniem tego czy innego wymogu. Ich przesyłki tkwią często w swoistym stanie zawieszenia, nie mogąc być ani dopuszczone do obrotu, ani zwrócone do nadawcy.

Kontrola kontrolę pogania, czyli import żywności

Wiemy, że nic nie wiemy…

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej wyznacza tej instytucji aż 25 różnych zadań, z których tylko kilka ma aspekt fiskalny. I tak, gdzieś pomiędzy zadaniami związanymi z Intrastatem i Extrastatem a tymi dotyczącymi systemu monitorowania przewozu towarów, znalazł się taki oto punkt (art. 2 ust. 1 ustawy o KAS):Na pierwszy rzut oka brzmi to dość niewinnie. Jeśli jednak zgłębimy temat, okaże się, że „” czyhają na nas na każdym kroku, a spełnienie wszystkich wymogów, na straży których stoją celnicy, może nas kosztować wielekroć więcej niż wyniosą same opłaty celne.Zakazom i ograniczeniom podlega m.in. obrót: azbestem oraz wyrobami zawierającymi azbest, rtęcią, niebezpiecznymi chemikaliami, produktami biobójczymi, nawozami i środkami ochrony roślin, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, uzbrojeniem i produktami podwójnego zastosowania, skórami z dzikich zwierząt, jak również psów i kotów, skórami foczymi i produktami z fok, odpadami, substancjami zubażającymi warstwę ozonową, materiałami jądrowymi, dobrami kultury.Dla przeciętnego obywatela większe znaczenie będą jednak miały inne ograniczenia, z istnienia których wielu importerów w ogóle nie zdaje sobie sprawy. A oto kilka przykładów z codziennego życia:O tym, jak bolesne bywa zderzenie z przepisami, przekonało się wielu drobnych importerów, korzystających głównie z usług poczty i firm kurierskich, których. Ich przesyłki tkwią często w swoistym stanie zawieszenia, nie mogąc być ani dopuszczone do obrotu, ani zwrócone do nadawcy.Jest ona przedmiotem zainteresowania (w zależności od rodzaju) aż czterech instytucji: Granicznego Inspektora Weterynarii, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przy czym, jeżeli ktoś wyobraża sobie, żeczyuzyskuje się po pobieżnym zbadaniu towaru przez znudzonego inspektora na przejściu granicznym, tkwi w wielkim błędzie. Przede wszystkim, należy dysponować odpowiednimi świadectwami wydanymi w kraju eksportu i niech was Bóg ma w swojej opiece, jeśli tamtejszy inspektor popełni jakiś błąd w dokumentacji!(TRAde Control and Expert System) - opracowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO) systemie, który został stworzony na potrzeby kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach m.in. zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz towarów pochodzenia roślinnego.Niespodzianek możemy również oczekiwać ze strony– instytucja ta ma prawo żądać od importera różnego rodzaju, niejednokrotnie również sama przeprowadza skomplikowane analizy importowanego towaru, który nie może zostać dopuszczony do obrotu, dopóki odpowiednie wyniki nie zostaną potwierdzone.Przykłady „zakazów i ograniczeń” można by mnożyć. Najgorsze jest jednak to, iż. Aż prosiłoby się, aby tego typu opracowanie było dostępne, na wzór wyszukiwarki Isztar (https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/), która dla danej pozycji taryfowej podaje nie tylko stawki cła i VAT, ale również podstawowe zakazy i ograniczenia dotyczące importu (niestety, bardzo wybiórczo, a niekiedy i z błędami). To, że nikt nie wpadł jeszcze na to, żeby taką wyszukiwarkę stworzyć i udostępnić ku pożytkowi importerów, celników, agentów celnych, wydaje się bardzo dziwne. No, chyba, że o to właśnie chodzi, żeby dostęp do tej wiedzy tajemnej pozostał ograniczony. Wszak, jak mawiał pewien mędrzec, w mętnej wodzie lepiej ryba bierze.Piotr Sienkiewicz, Dyrektor Zarządzający