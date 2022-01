Handel samochodami a prawo do odliczenia podatku VAT

W celu pełnego odliczenia VAT od zakupu samochodu osobowego muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania pojazdu przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, musi wykluczać jego użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. Warunki te musi spełnić również samochód nabyty jedynie w celu dalszej odsprzedaży - wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.10.2022 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.862.2021.4.ICz.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Ile VAT można odliczyć kupując auto do odsprzedaży? Kupując samochód do odsprzedaży odliczysz tylko połowę VAT, chyba że zgłosisz pojazd do urzędu skarbowego VAT-26 oraz zaprowadzisz ewidencję przebiegu tego pojazdu.

Wnioskodawca prowadzi firmę w branży gastronomicznej . Jest czynnym podatnikiem VAT, nie handluje samochodami osobowymi W związku zakończeniem najmu samochodu osobowego , pojazd ten został zakupiony w miesiącu sierpniu 2021 r. i potraktowany jako towar handlowy. Od zakupu tego odliczono 50% podatku VAT. Miesiąc po zakupie samochód został sprzedany. Od dnia zakupu do dnia sprzedaży pojazd nie był wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej ani nie służył celom prywatnym przedsiębiorcy czy jego pracowników. Oczekiwał na potencjonalnego nabywcę.Wnioskodawca nie prowadził dla tego samochodu ewidencji przebiegu pojazdu oraz nie złożył informacji do Urzędu Skarbowego VAT-26, jak również nie był prowadzony regulamin użytkowania pojazdu, ponieważ samochód został zakupiony w celu dalszej odsprzedaży (art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o VAT) i nie był eksploatowany od dnia zakupu do dnia sprzedaży nowemu nabywcy.Od razu po wykupie wnioskodawca podjąć decyzję o jak najszybszej sprzedaży samochodu, w związku z czym po zakupie został on unieruchomiony i oczekiwał na przyszłego nabywcę. Działaniami zabezpieczającymi było zamknięcie pojazdu do dnia sprzedaży w garażu na terenie zakładu pracy.Wnioskodawca zadał pytanie, czy od zakupu samochodu mógł odliczyć pełny podatek VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów