Dowóz pracowników z podatkiem dochodowym?

Zapewnienie pracownikom dojazdów do i z miejsca pracy innymi środkami transportu niż te, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy o PIT, wiąże się z obowiązkiem rozpoznania po ich stronie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.01.2022 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.877.2021.4.NM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Dowóz pracowników do pracy z podatkiem dochodowym? Jeżeli są oni przewożeni autobusami, to nie uzyskują z tego tytułu przychodu opodatkowanego PIT-em. Przewóz innymi środkami transportu wymaga już zapłaty podatku.

Spółka zatrudnia kilkuset pracowników, a jej zakład znajduje się na terenie, gdzie jest utrudniony dojazd komunikacją miejską. Spółka zatrudnia przy tym pracowników z różnych miejscowości, dojeżdżają oni do pracy od kilku do kilkudziesięciu kilometrów. System pracy jest 4 brygadowy na 3 zmiany.Spółka dąży do zapewnienia stałej ilości personelu niezbędnej do trzymania procesu produkcji . Dlatego chce zapewnić obecnym oraz przyszłym pracownikom możliwość bezpłatnego dojazdu do i z miejsca pracy (ten zostanie zapewniony jedynie pracownikom, których miejsce zamieszkania znajduje się w dalszych okolicach). Aby wyodrębnić osoby, którym spółka zdecydowała się zapewnić bezpłatny transport do i z miejsca pracy, zamierza ona zbierać odpowiednie deklaracje i w ten sposób ustalać, którym osobom zapewnić bezpłatny dojazd. Bezpłatny dojazd będzie zapewniony wyłącznie osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę Miesięczny koszt zorganizowany transportu będzie określany ryczałtowo zgodnie z zawartą umową. Nie będzie on uzależniony od ilości osób korzystających z dojazdów. Spółka nadmieniła, że będzie zbierać od pracowników jedynie deklaracje o tym, czy są oni zainteresowani takim przejazdem, co nie oznacza, że będą z niego korzystać.Zapewnienie pracownikom transportu dotyczy sytuacji, w których pracownicy nie mają możliwości skorzystania z komunikacji publicznej oraz sytuacji, gdy potencjalni nowi pracownicy zamieszkujący miejscowości wykluczone komunikacyjnie, nie będą w stanie podjąć zatrudnienia u pracodawcy z uwagi na brak możliwości dojazdu do pracy. Spółka planuje określić możliwość korzystania z dojazdów do i z miejsca pracy w Regulaminie Pracy.Przejazd będą realizowane za pomocą różnego rodzaju środków transportu – te będą dobierane na podstawie ilości pracowników, którzy zadeklarują chęć przejazdu na danej trasie (nie będą to tylko autobusy).Zadano pytanie, czy zapewnienie pracownikom dojazdów do i z miejsca pracy innymi środkami transportu, aniżeli wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 14a uPIT, wiąże się z obowiązkiem rozpoznania po stronie pracowników korzystających z tych przejazdów przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów