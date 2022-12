Polski Ład i emeryci: kiedy senior może skorzystać z ulgi dla pracujących emerytów?

Osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego rezygnują z pobierania świadczenia i są nadal aktywne zawodowo, mogą skorzystać z zerowego PIT-u. Ulga zwalniająca z podatku dotyczy zarówno seniorów, którzy mają ustalone prawo do emerytury, lecz jej nie pobierają, oraz tych, którzy o takie świadczenie nie wnioskowali choć są w wieku emerytalnym.

Kwota przychodów podlegająca uldze

Zaświadczenie do pracodawcy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ulga dla pracujących emerytów - wzór wniosku do złożenia u pracodawcy Aby zastosować ulgę pracujący seniorzy muszą złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy. Oświadczenie musi zawierać informację, że składający spełnia warunki do zastosowania ulgi. Należy także zawrzeć klauzulę o treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Emerytura to prawo a nie obowiązek, a osiągniecie powszechnego wieku emerytalnego nie jest równoznaczne z koniecznością przejścia na świadczenie. Jest grono osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny) chcą pozostawać w firmie i wciąż pracują. Wszystko zależy od sytuacji danej osoby, ale warto pamiętać o tym, że dłuższa praca to wyższe świadczenie. Dodatkowo osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i nie skorzystały z uprawnień emerytalnych, tylko nadal pracują i podlegają ubezpieczeniom społecznym, mogą skorzystać z ulgi podatkowej jaką jest PIT-0 – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.Ponadto, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim przypadku PIT-0 dotyczy przychodu wynoszącego 115 528 zł brutto (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).Z PIT-0 mogą skorzystać także te osoby, które już emeryturę lub rentę z ZUS otrzymywały, ale zawiesiły prawo do świadczeń.– dodaje rzeczniczka.Z PIT-0 nie będą mogły korzystać osoby uzyskujące dochody na umowie o dzieło. By skorzystać z preferencji podatkowej, nie można pobierać emerytury, renty rodzinnej z ZUS, emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, czy świadczenia dla żołnierzy zawodowych i służb mundurowych oraz uposażenia sędziego.Pracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu rocznym za 2022 r. lub wcześniej już na etapie zaliczek na podatek. Aby zastosować ulgę pracujący seniorzy muszą złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy (możesz sam zredagować taki wniosek albo skorzystać z udostępnionego w naszym serwisie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących seniorów ).W przypadku, kiedy prowadzi on działalność gospodarczą to, zgodnie z przepisami, nie można skorzystać ze zwolnienia w trakcie roku. Taka osoba będzie mogła dokonać ostatecznego rozliczenia w zeznaniu rocznym.– dodaje rzeczniczka.