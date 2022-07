Pracujący senior nie zapłaci podatku. Kiedy zerowy PIT dla seniora?

Wystarczy dłużej pracować żeby nie zapłacić podatku dochodowego. 1 stycznia 2022 r. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie zrezygnowały ze swojej aktywności zawodowej i nie dostają emerytury z ZUS, mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów zwanej popularnie PIT-0. Ulga dotyczy zarówno tych seniorów, którzy mają jak i tych, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

To jest ulga tylko dla osób pracujących i niepobierających emerytury, pomimo, że już osiągnęły wiek emerytalny. Nie skorzystają z niej ci seniorzy, którzy dostają pieniądze z ZUS i jeszcze sobie dorabiają – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.



- Ulga dotyczy zarówno seniorów zatrudnionych na umowach o pracę jak i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Żeby ją zastosować trzeba złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy – wyjaśnia.

Podstawowe warunki to nie pobieranie pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomimo nabytych uprawnień i dalsza praca – mówi Kowalska-Matis.

Co więcej zarówno kobieta, która ma za sobą 60 urodziny jak i mężczyzna, który skończył 65 lat nie muszą składać do nas wniosku o wydanie decyzji przyznającej emeryturę. Prawo do ulgi przysługuje bowiem seniorom, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty rodzinnej oraz tym, którzy decyzji emerytalnej z ZUS nie dostali, czyli nie mają jeszcze takiego prawa ustalonego - wyjaśnia.

Uprawnionymi do skorzystania z PIT-0 są kobiety po ukończeniu 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie dostają emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym.Rzeczniczka wyjaśnia, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł. Ponadto, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponadma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim przypadku PIT-0 dotyczy przychodu wynoszącego 115 528 zł. brutto (85 528 zł + 30 tys.).Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT zwolnione z podatku są m.in., o których mowa w art. 13 pkt. 8 ustawy PIT, oraz, opodatkowane według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.Rzeczniczka wyjaśnia, że chodzi tu m.in. o emerytury i renty rodzinne, o których mowa w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz świadczenia żołnierzy zawodowych i służb mundurowych.Rzeczniczka dodaje, że z PIT-0 mogą skorzystać także te osoby, które już emeryturę lub rentę z ZUS dostawały, alePracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu za 2022 r. lub wcześniej już na etapie zaliczek na podatek. Aby pracodawca uwzględniał przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy ulgę dla pracującego seniora, należy mu złożyć stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków do skorzystania z ulgi. Oświadczenie takie można sporządzić samodzielnie – nie ma urzędowego formularza – lub skorzystać z udostępnianego przez nas bezpłatnego wzoru (do pobrania bezpłatnie: Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z ulgi dla pracujących seniorów ).