Czy warto przejść na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Wielu seniorów zastanawia się czy warto od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego zrezygnować z pracy? Nie zawsze to się opłaca. Jeżeli pomimo tego, że już mogą przejść na emeryturę, seniorzy nadal pracują - nie zapłacą podatku dochodowego. Taka możliwość istnieje od 1 stycznia 2022 r.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest to, że nie dostaje się emerytury z ZUS – wyjaśnia mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Suma przychodów zwolnionych z podatku nie może przekroczyć rocznie 85.528 zł - dodaje.

Dla kogo ulga PIT-0 dla pracujących seniorów?

Jeżeli ktoś chce skorzystać z ulgi w postaci PIT-0, musi złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy – przestrzega Kowalska-Matis.

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie zrezygnowały ze swojej aktywności zawodowej i nie dostają emerytury z ZUS - mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów zwanej popularnie PIT-0 . Ulga dotyczy zarówno tych seniorów, którzy mają jak i tych, którzy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.Rzeczniczka wyjaśnia, że dodatkowo do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85.528 zł ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie.Uprawnionymi do skorzystania z PIT-0 są panie po ukończeniu 60. roku życia i panowie po ukończeniu 65. roku życia pod warunkiem, że nie dostają emerytury ani renty rodzinnej z ZUS-u, KRUS-u, zakładów emerytalnych służb mundurowych oraz uposażenia sędziego. By skorzystać z ulgi i nie płacić podatku dochodowego, trzeba też podlegać ubezpieczeniom społecznym np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, czy z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali, stawką liniową oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zwolnienie z podatku dotyczy także przychodów z tytułu zasiłku macierzyńskiego.W momencie, gdy senior zdecyduje się na to żeby zacząć pobierać emeryturę - przestanie spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi. Trzeba o tym poinformować swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.