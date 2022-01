Oddanie spółce przez gminę do bezpłatnego używania gruntu, który nie jest środkiem trwałym gminy, skutkuje po stronie spółki powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25.01.2022 r. nr 0111-KDIB1-1.4010.647.2021.1.JD.

Przeczytaj także: Umorzenie odsetek/pożyczki od wspólnika spółki osobowej

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. yanikap - Fotolia.com Oddanie do bezpłatnego użytkowania gruntu stanowi przychód podatkowy Oddanie spółce przez gminę do bezpłatnego używania gruntu, który nie jest środkiem trwałym gminy, skutkuje po stronie spółki powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeczytaj także: Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania innej firmie

Jedynym wspólnikiem spółki jest gmina. Ta, na mocy umowy oddała spółce do bezpłatnego używania grunt stanowiący część działki znajdującej się w gminnych zasobach nieruchomości. Powyższa działka nie jest dla gminy środkiem trwałym . Została ona oddana do bezpłatnego używania po to, aby przeprowadzić na niej inwestycję celu publicznego - budowę obiektu kogeneracji gazowej.W umowie spółka zobowiązała się m.in. do:• utrzymania porządku, czystości i estetyki w obrębie działki,• ponoszenia zwykłych kosztów utrzymania działki oraz utrzymania go w stanie niepogorszonym,• ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem użyczonej nieruchomości, tj. w szczególności opłat za zużycie energii elektrycznej, opłat za wywóz nieczystości, kosztów utrzymania porządku oraz opłat za inne media.Aby wypełnić te obowiązki, spółka ma obowiązek zawarcia umów z dostawcami mediów i usług. Spółka nadto zrzeka się wobec gminy wszelkich roszczeń z tytułu poniesionych nakładów na użyczony grunt. Umowa użyczenia została zawarta na 15 lat. Spółka jest spółką użyteczności publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Za jej pośrednictwem gmina realizuje zadania użyteczności publicznej mające na celu bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w postaci dostawy energii cieplnej.Zadano pytanie, czy spółka uzyska przychód z tytułu nieodpłatnego użyczenia jej gruntu przez gminę? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów