Jak ustalić datę powstania przychodu w spółce z tytułu sprzedaży lokali?

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT za datę powstania przychodu uważa się co do zasady dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności. Jak prawidłowo ustalić moment rozpoznania przychodu w spółce z tytułu sprzedaży lokali? Dowiesz się z tego artykułu.

W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych dniem, w którym należy rozpoznać przychód podatkowy, będzie dzień zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Warto podkreślić, że moment podpisania protokołu odbioru lokalu nie będzie decydował o powstaniu przychodu.

Biorąc pod uwagę powyższy stan prawny wskazać należy, że w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych, datą powstania przychodu będzie dzień zawarcia umowy sprzedaży lokalu, która definitywnie przenosi własność na nabywcę. Konkludując, to dzień zawarcia umowy w formie aktu notarialnego będzie dniem, w którym należy rozpoznać przychód podatkowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c–3g oraz 3j–3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności.Z powyższego wynika więc, że rozpoznając przychód, dzień dokonania czynności takich jak; wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego, wykonanie usługi lub jej częściowe wykonania ma pierwszeństwo w kształtowaniu momentu, w którym powstaje przychód, z zastrzeżeniem, że jeżeli takie czynności powstaną po wystawieniu faktury czy po dacie dokonania zapłaty, to wtedy daty tych zdarzeń będą decydujące.Ustawodawca zastrzega również, że w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczki na poczet dostawy towarów i usług nie będą stanowiły przychodu, a co za tym idzie nie będą stanowiły o momencie powstania przychodu.W związku z powyższym, w przypadku sprzedaży nieruchomości powstanie przychodu będzie zależeć od wydania rzeczy nabywcy. Wydanie rzeczy wiązać się będzie natomiast z momentem przeniesienia nieruchomości, który jest regulowany przez art. 155 §1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.Kodeks cywilny reguluje również kwestię formy w jakiej należy zawrzeć przedmiotową umowę. Zgodnie z art. 158 kodeksu cywilnego, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymienione.Warto podkreślić, że moment podpisania protokołu odbioru lokalu nie będzie decydował o powstaniu przychodu.