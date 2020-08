Jak wycofać z firmy środki trwałe?

Przedsiębiorca, wykorzystujący w swojej działalności gospodarczej środki trwałe ma prawo w dowolnej chwili podjąć decyzję o wycofaniu danego składnika majątkowego z działalności gospodarczej i przeznaczeniu go np. na potrzeby osobiste.

jest używany w okresie dłuższym niż rok,

stanowi własność lub współwłasność podatnika - został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania, jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby działalności gospodarczej.

W każdym przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu - zmianie przeznaczenia środka trwałego, w ewidencji środków trwałych należy wykreślić ten składnik majątku, podając m.in. datę i przyczynę jego wykreślenia (wycofania).

Przekazanie środka trwałego przedsiębiorstwa na cele osobiste podatnika.

Wzór dokumentu wycofania samochodu:

Lublin, dnia 12.09.2013 r.

PHU Alfa



Oświadczenie

w sprawie wycofania samochodu z działalności gospodarczej.



W dniu 12.09.2013 r. wycofuje z działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą PHU Alfa samochód osobowy marki Ford, rok produkcji -1999, nr rejestracyjny LU 3265, będący środkiem trwałym w firmie od 02.08.2000 r. Samochód ten zostaje przekazany na cele osobiste przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ____________________, tj. Janiny Kowalskiej..



Janina Kowalska

Wycofany środek trwały nie może już figurować w ewidencji środków trwałych, dlatego należy go wykreślić z ewidencji i zaprzestać dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych. Samo przekazanie środka trwałego na cele osobiste nie jest ujmowane w podatkowej księdze przychodów.

Wycofanie środka trwałego i późniejsza jego sprzedaż

Przychód powstanie niezależnie od tego, czy podatnik nadal prowadzi firmę, czy też już dawno ją zlikwidował.

A co z podatkiem VAT?

Od 1.04.02014.r, jeżeli w związku z zakupem środka trwałego podatnik skorzystał z prawa do odliczenia całego lub tylko części VAT, to w momencie wycofywania takiego środka trwałego z działalności gospodarczej będzie musiał zapłacić podatek od towarów i usług. Nie ma obecnie znaczenia, czy podatnik miał prawo odliczyć od zakupu VAT w całości, czy też tylko w części.

Środkiem trwałym jest w zasadzie każdy rzeczowy składnik aktywów przedsiębiorstwa, np. nieruchomości, w tym grunty, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu, który:Wydatki na zakup środka trwałego o wartości poniżej 10 000 zł podatnik może bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania. Nie musi go wprowadzać do ewidencji środków trwałych nawet wówczas, gdy zamierza używać tego środka trwałego dłużej niż rok. Ta grupa środków trwałych jest określana jako „niskocenne” środki trwałe.Natomiast środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł podatnik powinien wprowadzić do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych na ogólnych zasadach stosowanych dla środków trwałych podlegających amortyzacji.Klasycznym przykładem środka trwałego, który przedsiębiorcy wycofują z prowadzonej działalności gospodarczej oraz przekazują na swoje potrzeby osobiste jest samochód osobowy Właściwym dokumentem przekazania środka trwałego na własne cele będzie oświadczenie podatnika w sprawie wycofania środka trwałego, w którym to należy podać datę i powód wycofania środka z działalności gospodarczej.Samo wycofanie samochodu z działalności gospodarczej i przekazanie go do celów prywatnych przedsiębiorcy jest obojętne podatkowo. Po stronie przychodów u przedsiębiorcy nie wywoła bowiem żadnych skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 29 października 2012 r., nr IBPBI/1/415-916/12/WRz:Ostatniego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się za miesiąc, w którym środek trwały został wycofany z działalności gospodarczej a niezamortyzowana wartość wycofanego środka trwałego nie może już być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.W kontekście przepisów ustawy o PIT, podatnik nie koryguje również kosztów uzyskania przychodów o wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych. W związku z tym, że używał środek trwały w celu uzyskania przychodów miał prawo zaliczać w tym okresie odpisy amortyzacyjne tego środka w koszty podatkowe.Gdy przedsiębiorca zdecyduje się sprzedać uprzednio wycofany z firmy środek trwały, przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu wycofania środka trwałego, to transakcja ta zostanie zakwalifikowana jako przychód z działalności gospodarczej i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym, według tych samych zasad, co przychody z działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).Dochód ten podatnik powinien doliczyć do pozostałego dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej i opodatkować według skali podatkowej albo podatkiem liniowym . Sposób obliczenia dochodu z odpłatnego zbycia składnika majątku stanowiącego środek trwały został uregulowany w art. 24 ust. 2 zdanie 2 pkt 1 ustawy o PIT.Potwierdzeniem takiego stanowiska jest np. postanowienie Dyrektora Urzędu Skarbowego Warszawa – Targówek w sprawie interpretacji prawa podatkowego Sygn. 1437/ZDD/423/415/HL/2006/2007 z dnia 8.02.2007 r:Również w postanowieniu wydanym przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Radomiu z dnia 19 czerwca 2006 r., sygn. 1424/2150/4111/415/33/2/2006 czytamy,W myśl art. 7 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.: Dz. U. 2020 poz. 106), dalej: ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. nieodpłatne przekazanie towaru (np. samochodu) na cele osobiste podatnika, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru lub jego części składowych podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia VAT. r . W takim przypadku konieczne będzie opodatkowanie VAT tego wycofania (z możliwością stosowania ustawowych zwolnień z VAT przysługujących np. przy wycofaniu nieruchomości).Aby ocenić, czy w przypadku wycofania środka trwałego z działalności gospodarczej i przekazaniu go na cele prywatne będziemy mieć do czynienia z czynnością podlegającą VAT należy przede wszystkim zbadać czy zamontowanie części składowych nastąpiło w rezultacie dostawy towarów czy świadczenia usług, bowiem tylko w przypadku gdy miała miejsce dostawa towarów, spełniona jest przesłanka do ewentualnego opodatkowania oraz czy zamontowanie części składowej wpłynęło na trwały wzrost wartości środka trwałego. Jeśli odpowiedź jest twierdząca to wycofanie środka trwałego jest opodatkowane podatkiem Vat. Jeśli natomiast odpowiedź jest negatywna to w myśl przepisu art 7 ust 2 ustawy takie wycofanie nie będzie skutkować opodatkowaniem.Przy definiowaniu części składowej można posiłkować się definicją zawartą w Przy definiowaniu części składowej można posiłkować się definicją zawartą w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz. U. 2019 poz. 1145), dalej k.c.Zgodnie z treścią normy zawartej w treści art. 47 § 1 k.c. częścią składową rzeczy jest to, co należy do rzeczy jako całość i nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości lub przedmiotu odłączonego.