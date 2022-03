Wspólność majątkowa: na kogo wystawiać faktury VAT?

Gdy jeden z małżonków jest podatnikiem zidentyfikowanym na potrzeby podatku VAT i lokal mieszkalny będzie służył wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, to prawidłowe będzie ujęcie na fakturze za eksploatację lokalu mieszkalnego danych firmy z działalności gospodarczej tego małżonka, chociaż mogą być tutaj pewne wyjątki - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 17.03.2021 r. nr 0113-KDIPT1-2.4012.6.2021.1.AMO.

W 2020 r. małżonkowie na podstawie aktu notarialnego kupili do majątku wspólnego mieszkanie wchodzące w skład zasobów spółdzielni mieszkaniowej . W spółdzielni obowiązuje regulamin o zasadach ustalania opłat za użytkowanie lokali, zgodnie z którym „ § 3 ust. 10 Dane nabywcy na fakturze są to dane faktycznego nabywcy usługi lub towarów tożsame z danymi użytkownika lokalu wynikające z dokumentów potwierdzających własność lub prawo posiadania lokalu. Małżonkowie, którzy wspólnie nabyli lokal, otrzymują fakturę wystawioną na obojga małżonków.”Małżonkowie wystąpili do spółdzielni, aby ta wystawiała faktury za opłaty eksploatacyjne za to mieszkanie na dane firmy działalności gospodarczej jednego z małżonków. Ta wystąpiła z zapytaniem czy postępuje prawidłowo wystawiając faktury za eksploatację lokalu mieszkalnego na danego obojga małżonków z NIP-em tego, który prowadzi firmę? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów