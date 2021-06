Budowa i eksploatacja samochodu wyścigowego w kosztach podatkowych

Wydatki poniesione na wytworzenie samochodu wyścigowego w postaci odpisów amortyzacyjnych oraz wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu wyścigowego, stanowią w pełni koszty uzyskania przychodu. Nie stosuje się tutaj ograniczeń dotyczących samochodów osobowych - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11.06.2021 r. nr 0112-KDIL2-2.4011.335.2021.3.MB.

Przeczytaj także: Opłata za przejazd autostradą objęta limitem dla samochodów osobowych

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Podatek dochodowy: Samochód wyścigowy to nie samochód osobowy Samochód wyścigowy, który nie jest dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, a jedynie na torach wyścigowych, nie spełnia definicji samochodu osobowego. W związku z tym, gdy służy działalności gospodarczej, uwzględnianie w kosztach podatkowych wydatków eksploatacyjnych oraz odpisów amortyzacyjnych nie jest ograniczana regulacjami przewidzianymi dla samochodów osobowych.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ( opodatkowanej podatkiem liniowym ) rozpoczął budowę samochodu wyścigowego, który będzie służył tej działalności. Przewidywany okres używania pojazdu przekroczy 12 miesięcy.Przy pomocy wybudowanego samochodu wnioskodawca będzie świadczyć usługi reklamowe i marketingowe dla kontrahentów i z tego tytułu będzie uzyskiwał przychody (dodatkowo może je osiągać również z udziału w wyścigach). Otóż będzie on zawierać z kontrahentami umowy o świadczenie usług, zgodnie z którymi zobowiązuje się w szczególności do umieszczenia logo kontrahenta na samochodzie wyścigowym oraz na strojach teamu rajdowego, zobowiązuje się do uczestnictwa w imprezach wyścigowych (rajdy prezentowane są w różnego rodzaju mediach – telewizja, prasa, internet), przeprowadzania kampanii informacyjnej o rajdach, w trakcie których prezentowana jest nazwa/logo kontrahenta, organizowania testów i treningów, w trakcie których prezentowane jest logo kontrahenta, udostępniania wizerunku członków zespołu rajdowego oraz zdjęć i nagrań z rajdów (zawierających wizerunek (…) oraz członków zespołu) do promocji i reklamy kontrahenta we wszelkiego rodzaju mediach na całym świecie.Samochód będzie przeznaczony od udziału w zawodach (wyścigach) sportowych. Nie będzie podlegał rejestracji ani homologacji dopuszczającego go do ruchu drogowego. Będzie poruszać się wyłącznie po zamkniętych torach wyścigowych, na które będzie transportowany na lawecie.Samochód zostanie uznany za środek trwały firmy. Wnioskodawca zadał następujące pytania:1) Czy wydatki na wytworzenie opisanego samochodu wyścigowego należy w postaci odpisów amortyzacyjnych bez ograniczeń zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?2) Czy wydatki eksploatacyjne związane z użytkowaniem samochodu wyścigowego i spełniające przesłanki art. 22 ust. 1 Ustawy o PIT należy bez ograniczeń zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów